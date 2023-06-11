Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"ЗСУ вже наступають. Ми змогли перейти від оборони до атаки. Наскільки нам вдасться далеко просунутись буде залежати від того, як окупанти будуть чинити опір. Також потрібно враховувати зброю і кількість снарядів, які потрібні для звільнення нашої території. Все це потрібно враховувати, оскільки і сучасна західна зброя може знищуватись", - пояснив Гетьман.

Майор запасу НГУ наголосив, що Україні важко буде проводити наступальні дії без переваги в повітрі

"По той бік фронту дуже багато людей зі зброєю. Неважливо, яка в них зброя. Вона стріляє і це становить небезпеку. До того ж в росіян до цього часу є велика перевага в повітрі. Поки ми не отримаємо винищувачі F-16, говорити про успішні наступальні дії зарано. Без F-16 ми не зможемо досягти паритету з росіянами у повітрі", - додав він.