Військовий експерт висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Говорити про те, що через 1-2-3 місяці ми розпочнемо контрнаступ, говорити поки зарано. Але ми розуміємо, що чим пізніше ми почнемо наступальні дії, тим складніше буде вибивати ворога. Подальші наступальні дії ЗСУ будуть залежати від підсумків бойових дій, які зараз тривають на Донбасі - Словʼянськ, Лисичанськ, а також Ізюм на Харківщині. На цьому напрямку зараз сконцентровано багато сил з обох боків, тому підсумок цього протистояння визначатиме, з якими силами й засобами ми будемо рухатися далі", - зазначив Згурець.

Аналітик додав, що російські окупанти закріплюються на окупованих територіях, тому контрнаступ треба проводити якомога раніше.

"Чим довше буде відкладатися контрнаступ, тим складніше буде вибивати російських окупантів із Херсонської та Запорізької областей, до прикладу, адже там ворог проводить облаштування 2-ої лінії оборони, зміцнює фортифікаційні та інженерні споруди. А це потім ускладнить проведення наступальних і контрнаступальних дій для української армії", - зауважив Сергій Згурець.

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