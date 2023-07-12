Про це інформує пресцентр Служби безпеки України.

"Представляючись співробітниками СБУ, озброєні зловмисники вдиралися до осель місцевих жителів та розграбовували їхнє майно під виглядом проведення вигаданих обшуків", - йдеться у повідомленні.

Задокументовано, що на початку липня учасники банди здійснили розбій на помешкання харківського подружжя та відібрали золоті прикраси на загальну суму понад 20 000$.

У СБУ додають, що цього лідеру угруповання виявилось замало і він почав вимагати у чоловіка ще 5000$ нібито для "закриття" кримінального провадження проти нього. У разі несплати грошей зловмисник погрожував фізичним насильством щодо близьких потерпілого.

Співробітники СБУ затримали організатора банди "на гарячому" під час передачі йому всієї суми від потерпілого.

Слідство встановило, що головним фігурантом групування виявився 33-річний місцевий житель, який раніше неодноразово був засуджений за вчинення тяжких злочинів. Під час обшуку в нього вилучили спецодяг зі знаками розрізнення СБУ, а також бойовий пістолет з боєкомплектом.

Чоловікові повідомили про підозру за статтею про вимагання, вчинене в умовах воєнного стану. Наразі він залишається під вартою. Усім зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.