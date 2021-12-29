Грабував будинки в Україні: на кордоні з РФ затримали росіянина

Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.



Зловмисника затримали, коли той спробував повернутися до Росії через пункт пропуску "Сеньківка", що на Чернігівщині.



Прикордонники встановили, що чоловіка 1979 року народження підозрюють у вчиненні пограбувань приватних будинків на території України.



Коли він прибув на пункт пропуску, щоб виїхати з України, співробітники Держприкордонслужби негайно вивели його з загального потоку та ініціювали поглиблений огляд.



Серед речей росіянина, у пакунку з вологими серветками, виявили срібні сережки, кільця, браслети тощо.



Затриманого разом з украденими дорогоцінностями передали правоохоронцям.



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