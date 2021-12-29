Грабував будинки в Україні: на кордоні з РФ затримали росіянина
Прикордонники затримали росіянина, який грабував будинки в Україні, - намагався виїхати з украденими речами до РФ
Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.
Зловмисника затримали, коли той спробував повернутися до Росії через пункт пропуску "Сеньківка", що на Чернігівщині.
Прикордонники встановили, що чоловіка 1979 року народження підозрюють у вчиненні пограбувань приватних будинків на території України.
Коли він прибув на пункт пропуску, щоб виїхати з України, співробітники Держприкордонслужби негайно вивели його з загального потоку та ініціювали поглиблений огляд.
Серед речей росіянина, у пакунку з вологими серветками, виявили срібні сережки, кільця, браслети тощо.
Затриманого разом з украденими дорогоцінностями передали правоохоронцям.
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