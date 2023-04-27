Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

Під час тимчасової окупації Богданівки на Київщині в березні 2022 року стрілець росгвардії разом з іншими окупантами обшукував будинки місцевих мешканців. Погрожуючи зброєю, він виганяв тих, хто намагався сховатись у погребах і підвалах, на вулицю, позбавляв їх волі.

Також росіянин увірався до будинку 64-річного чоловіка та, погрожуючи, зброєю вкрав два мобільні телефони та всі заощадження - понад 163 тис. грн.

Росгвардійцю оголосили підозру в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).