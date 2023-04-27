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Грабував і тримав у неволі мешканців окупованого села на Київщині: росгвардійцю оголосили підозру

27 квітня, 2023 четвер
12:56
Кримінал Офіс генпрокурора України

Прокуратура оголосила підозру росгвардійцю, який тримав у неволі, грабував, погрожуючи зброєю, мешканців окупованої Богданівки на Київщині

Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

Під час тимчасової окупації Богданівки на Київщині в березні 2022 року стрілець росгвардії разом з іншими окупантами обшукував будинки місцевих мешканців. Погрожуючи зброєю, він виганяв тих, хто намагався сховатись у погребах і підвалах, на вулицю, позбавляв їх волі.

Також росіянин увірався до будинку 64-річного чоловіка та, погрожуючи, зброєю вкрав два мобільні телефони та всі заощадження - понад 163 тис. грн.

Росгвардійцю оголосили підозру в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

  • 27 квітня слідчі СБУ Львівщини повідомили про підозру жителю Луганщини, який добровільно вступив до лав "народної міліції ЛНР".
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