Графіки відключення світла, калій йодид і Пригожин: що найчастіше гуглили українці у 2023 році
У першій трійці запитів українців у Google цьогоріч опинилися карта повітряних тривог, графік відключення світла та загиблий ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин
Повний список запитів опубліковано 11 грудня у блозі Google.
Також українці гуглили Соледар, Каховську ГЕС і Євробачення-2023.
Серед персон, до яких цьогоріч зростав інтерес, – міністр оборони України Рустем Умєров та колишній радник голови ОП Олексій Арестович. Також до переліку потрапила скандальна професорка Львівської політехніки Ірина Фаріон, яка заявила, що не може вважати російськомовних військових українцями, і назвала їх "москворотими биками, що ганьблять ЗСУ".
Також українці шукали інформацію про померлого шоумена Сергія Сивоха, загиблого в авіакатастрофі голову МВС Дениса Монастирського і російського дизайнера Валентина Юдашкіна, життя якого забрав рак.
Окрім того, українці шукали, що таке гепатит A, РЕБ і касетні боєприпаси.
Найбільш популярними пошуковими запитами для здійснення покупок були калій йодид, генератор і квитки на потяг.
Серед фільмів найчастіше гуглили "Оппенгеймер", а серед серіалів – "Венздей".
- У 2022 році українці найчастіше шукали карту повітряних тривог та інформацію про Арестовича, а перше місце у списку покупок посів генератор.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.87 Купівля 36.87Продаж 37.49
- EUR Купівля 39.63Продаж 40.66
- Актуальне
- Важливе