Графіки відключення світла, калій йодид і Пригожин: що найчастіше гуглили українці у 2023 році

Повний список запитів опубліковано 11 грудня у блозі Google.

Також українці гуглили Соледар, Каховську ГЕС і Євробачення-2023.

Серед персон, до яких цьогоріч зростав інтерес, – міністр оборони України Рустем Умєров та колишній радник голови ОП Олексій Арестович. Також до переліку потрапила скандальна професорка Львівської політехніки Ірина Фаріон, яка заявила, що не може вважати російськомовних військових українцями, і назвала їх "москворотими биками, що ганьблять ЗСУ".

Також українці шукали інформацію про померлого шоумена Сергія Сивоха, загиблого в авіакатастрофі голову МВС Дениса Монастирського і російського дизайнера Валентина Юдашкіна, життя якого забрав рак.

Окрім того, українці шукали, що таке гепатит A, РЕБ і касетні боєприпаси.

Найбільш популярними пошуковими запитами для здійснення покупок були калій йодид, генератор і квитки на потяг.

Серед фільмів найчастіше гуглили "Оппенгеймер", а серед серіалів – "Венздей".