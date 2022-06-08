Гранати, набої й гранатометні постріли: українським військовим передадуть арсенал зброї, виявлений на Донеччині у 2021 році
ДБР передасть ЗСУ сотні гранат, десятки гранатометних пострілів і понад 56 тис. набоїв, знайдених на Донеччині у 2021 році
Про це повідомило ДБР у телеграмі.
"Працівники ДБР у жовтні минулого року в одному із населених пунктів Донецької області виявили схований великий арсенал зброї та боєприпасів. Зараз, за клопотанням слідчого ДБР, суд скасував арешт на ці речові докази. Вони будуть передані на потреби Збройних сил України", - зауважили у відомстві.
Зокрема, вилучили десятки гранатометних пострілів, майже 180 реактивних протитанкових гранат різної модифікації, сотні ручних гранат, понад 56 тис. набоїв різного калібру й багато іншої зброї.
Зараз триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Стаття передбачає до 7 років ув'язнення.
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