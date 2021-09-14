Гранати, вибухівка, патрони: СБУ знайшла схрон на кордоні з Білоруссю
Співробітники Служби безпеки України виявили схрон із гранатами та вибухівкою під час антитерористичних навчань у Рівненській області біля кордону з Білоруссю
Про це повідомив пресцентр спецслужби.
Арсенал знайшли у лісосмузі поблизу селища Бутове.
Спецпризначенці вилучили:
- 2 гранати РПГ-26;
- 8 ручних гранат РГД-5;
- 5 кілограмів вибухової речовини (попередньо пластид);
- 2 магазини до АК-74;
- 170 патронів калібру 5,45 та 7,62.
Усе знайдене озброєння направлено на експертизу.
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Тривають слідчі дії для перевірки інформації щодо джерел походження, осіб, причетних до облаштування схованки, та мети використання
Відкрито справу за ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) КК України.
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