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Гранати, вибухівка, патрони: СБУ знайшла схрон на кордоні з Білоруссю

14 вересня, 2021 вiвторок
15:47
Суспільство Схрон на кордоні з Білоруссю

Співробітники Служби безпеки України виявили схрон із гранатами та вибухівкою під час антитерористичних навчань у Рівненській області біля кордону з Білоруссю

Про це повідомив пресцентр спецслужби.

Арсенал знайшли у лісосмузі поблизу селища Бутове.

Спецпризначенці вилучили:

  • 2 гранати РПГ-26;
  • 8 ручних гранат РГД-5;
  • 5 кілограмів вибухової речовини (попередньо пластид);
  • 2 магазини до АК-74;
  • 170 патронів калібру 5,45 та 7,62.

Усе знайдене озброєння направлено на експертизу.

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Тривають слідчі дії для перевірки інформації щодо джерел походження, осіб, причетних до облаштування схованки, та мети використання

 Відкрито справу за ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) КК України.

  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про наміри розмістити на білорусько-українському кордоні російські зенітно-ракетні комплекси C-400

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Білорусь
СБУ
вибухівка
патрони
гранати
схованка з вибухівкою
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