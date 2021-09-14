Гранати, вибухівка, патрони: СБУ знайшла схрон на кордоні з Білоруссю

Про це повідомив пресцентр спецслужби.

Арсенал знайшли у лісосмузі поблизу селища Бутове.

Спецпризначенці вилучили:

2 гранати РПГ-26;

8 ручних гранат РГД-5;

5 кілограмів вибухової речовини (попередньо пластид);

2 магазини до АК-74;

170 патронів калібру 5,45 та 7,62.

Усе знайдене озброєння направлено на експертизу.



Читайте також: Росія перекинула до Білорусі винищувачі, розмістивши їх за 400 км від Києва

Тривають слідчі дії для перевірки інформації щодо джерел походження, осіб, причетних до облаштування схованки, та мети використання



Відкрито справу за ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) КК України.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про наміри розмістити на білорусько-українському кордоні російські зенітно-ракетні комплекси C-400