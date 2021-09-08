Росія перекинула до Білорусі винищувачі, розмістивши їх за 400 км від Києва

Про це повідомило воєнне інформагенство ВАЯР.

У повідомленні йдеться, що винищувачі Су-30СМ використовуватимуть для формування навчально-бойового центру спільної підготовки військ Білорусі та РФ.

Аеродром Барановичі розташований за 430 кілометрів від Києва.

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Літаки нібито охоронятимуть повітряні кордони Союзної держави.