Грати на курсі валют при невеликих сумах і малому горизонті планування — погана ідея, — аналітикиня Ахтирко
Громадянам не варто купувати долари з метою зіграти на курсі валют, якщо йдеться про малі суми і короткі строки
Таку позицію висловила Євгенія Ахтирко, аналітик інвесткомпанії Concorde Capital, в ефірі програми “Еспресо гаманець” з Олександром Морщавкою на телеканалі “Еспресо”.
“Якщо йдеться про невеликі суми і не довгий горизонт планування у декілька місяців — то на таких коливаннях курсу, які ми очікуємо восени порівняно з літнім періодом, мабуть, не варто вдаватися до купівлі доларів зараз, щоб продати їх через декілька місяців. Бо можна програти просто на різниці між курсом купівлі і курсом продажу”, — сказала Ахтирко.
Загалом у Concorde Capital прогнозують, що долар восени подорожчає, йдеться у сюжеті телеканалу “Еспресо”.
- Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 1 вересня 2021 року на позначці 26,89 грн/$.
- З 19 серпня долар переважно зростав у ціні, свідчать дані Нацбанку. Тільки в останні дні літа спостерігалося деяке зниження курсу.
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