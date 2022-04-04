Гравці сербської "Црвени Звєзди" відмовилися підтримувати Україну перед баскетбольним матчем Євроліги

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".



За попередніми даними, перед початком матчу баскетбольної Євроліги між литовським "Жальгірісом" та сербською "Црвеною Звєздою", відбудася акція на підтримку України.



Перед початком гравці обох команд вишикувалися в центрі, аби тримати в руках плакат з українським двоколором та словами "Ні війні". Проте серби відмовилися торкатися прапора та стояли осторонь.



Як зазначає "Суспільне", на трибунах гостро відреагували на поведінку сербської команди. Зокрема "Црвену Звєзду" освистали та гучно скандували "F*ck you, Serbia" впродовж усього матчу.



"Як команді, нам сказали у жодному разі не торкатися цього прапора. Хочу, щоб всі розуміли, що я не підтримую війну та хочу миру в нашому світі", - пояснив піля гри у своєму твіттері американський гравець сербського клубу Аарон Уайт.



Матч "Жальгіріс" - "Црвена Звєзда" закінчився перемогою литовців з рахунком 103:98.

Це був їх останній домашній матч у сезоні Євроліги.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb