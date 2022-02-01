Гравці збірної України потужно виконали "Червону руту" після виходу до півфіналу Євро-2022. ВІДЕО

Відео оприлюднено на сторінці Асоціації футзалу України у facebook.

На кадрах, які було знято в салоні автобуса після виходу збірної України до півфіналу Євро-2022, гравці емоційно виконують "Червону руту".

Україна 31 січня у Амстердамі (Нідерланди) перемогла Казахстан з рахунком 5:3 та потрапила до півфіналу чемпіонату Європи вперше за 17 років.

За вихід до фіналу Євро-2022 команда Олександра Косенка посперечається з переможцем пари Росія - Грузія, які зустрінуться сьогодні, 1 лютого, о 18:00.



Нагадаємо, 31 січня у чвертьфіналі Євро-2022 з футзалу збірна України перемогла Казахстан з рахунком 5:3.

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко заявив, що команда не збирається зупинятися після виходу до півфіналу чемпіонату Європи з футзалу.

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