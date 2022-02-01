Гравці збірної України потужно виконали "Червону руту" після виходу до півфіналу Євро-2022. ВІДЕО
Гравці збірної України показали, як у автобусі співають "Червону руту" після перемоги над Казахстаном у чвертьфіналі Євро-2022 з футзалу
Відео оприлюднено на сторінці Асоціації футзалу України у facebook.
На кадрах, які було знято в салоні автобуса після виходу збірної України до півфіналу Євро-2022, гравці емоційно виконують "Червону руту".
Україна 31 січня у Амстердамі (Нідерланди) перемогла Казахстан з рахунком 5:3 та потрапила до півфіналу чемпіонату Європи вперше за 17 років.
За вихід до фіналу Євро-2022 команда Олександра Косенка посперечається з переможцем пари Росія - Грузія, які зустрінуться сьогодні, 1 лютого, о 18:00.
- Нагадаємо, 31 січня у чвертьфіналі Євро-2022 з футзалу збірна України перемогла Казахстан з рахунком 5:3.
- Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко заявив, що команда не збирається зупинятися після виходу до півфіналу чемпіонату Європи з футзалу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.17
Купівля 28.17Продаж 28.5
-
EUR
Купівля 31.55Продаж 32.03
- Актуальне
- Важливе