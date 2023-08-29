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Гречаники по-українськи. Кілька корисних рецептів
Як приготувати гречаники? Гречаники - страва української національної кухні. Її зазвичай готують із фаршу та вареної гречаної каші, додають цибулю, спеції та зелень. Гречаники можна смажити, як котлети, а можна й запікати, як мітболи
Гречаники – класичний рецепт
Інгредієнти:
- м'ясний фарш - 600 г
- крупа гречана - 150 г
- два яйця
- дві ріпчасті цибулини
- томатна паста – дві столові ложки
- сметана – три столові ложки
- борошно - для паніровки
- сіль (за смаком)
- перець чорний мелений (за смаком)
- олія для смаження.
Фото: youtube
Покроковий рецепт приготування:
- відварюємо у підсоленій воді гречку
- змішуємо м'ясний фарш та гречку
- додаємо яйця
- додаємо сіль, перець
- додаємо одну дрібно посічену цибулину
- вимішуємо
- насипаємо в тарілку борошно
- беремо столовою ложкою фарш
- формуємо руками, змащеними олією, котлети
- обвалюємо їх мукою
- обсмажуємо котлети на олії до золотистої скоринки
- цибулину, яка залишилась, ріжемо кільцями
- обсмажуємо на олії до золотистого відтінку
- розводимо у мисці томатну пасту й сметану в одній склянці холодної води
- гречаники перекладаємо в глибоку сковороду
- посипаємо зверху смаженою цибулею
- заливаємо томатно-сметанковою сумішшю.
- накриваємо кришкою сковороду
- тушкуємо гречаники на малому вогні двадцять хвилин.
Гречаники пісні без м’яса
Інгредієнти:
- одна склянка гречки
- дві склянки води
- три картоплини
- три зубчики часнику
- рослинна олія
- панірувальні сухарі
- сіль, перець (до смаку).
Фото: znaj.ua
Покрокове приготування:
- варимо гречку
- додаємо до неї сіль
- натираємо сиру картоплю на середній тертці
- додаємо в гарячу гречку
- солимо, перчимо
- додаємо дрібно посічений часник
- ретельно вимішуємо
- руками сформуйте гречаники
- обвалюємо в сухарях
- обсмажуємо на гарячій пательні у великій кількості олії
- готові гречаники прикрашаємо листочком зелені.
Гречаники з м’ясним фаршем у духовці
Інгредієнти:
Для гречаників:
- фарш свинячий - 520 г
- крупа гречана - 125 г
- цибуля ріпчаста – одна штука
- морква – одна штука
- петрушка свіжа – кілька гілочок
- олія
- одне яйце
- перець чорний мелений (за смаком)
- сіль (за смаком)
Для соусу-заливки:
- одна цибулина
- томатна паста – три столові ложки
- вода – 250 мл
- олія – чотири столові ложки
- перець чорний мелений (за смаком)
- сіль (за смаком).
Фото: 24tv
Покроковий рецепт приготування:
- варимо гречку
- даємо їй охолонути
- одну цибулину нарізаємо дрібними кубиками
- моркву натираємо на великій тертці
- подрібнюємо свіжу зелень
- розігріваємо сковороду з олією
- обсмажуємо цибулю з морквою до золотистості
- викладаємо в миску фарш
- додаємо гречку
- додаємо яйце
- додаємо засмажку з цибулі та моркви
- додаємо свіжу зелень
- всипаємо сіль та перець
- вимішуємо фарш до однорідності
- цибулину, що залишилася, обсмажуємо на сковороді з олією до напівпрозорості
- розводимо у воді томатну пасту
- всипаємо сіль і перець
- додаємо обсмажену цибулю
- перемішуємо
- розігріваємо духовку до 190 градусів
- форму для запікання змащуємо вистилаємо фольгою
- формуємо з фаршу довгасті котлети
- викладаємо їх у форму
- заливаємо гречаники томатною заливкою із цибулею
- ставимо гречаники у розігріту до 190 градусів форму на пів години
- подаємо в гарячому вигляді з гарніром чи з салатом зі свіжих овочів.
Гречаники з печінкою
Інгредієнти:
- печінка куряча - 600 г
- цибуля 300 г
- гречана крупа - пів склянки
- вода – одна склянка
- два яйця
- пшеничне борошно – шість столових ложок
- розпушувач – пів чайної ложки
- сіль, перець (за смаком)
- рослинна олія для смаження.
Фото: edalnya
Покроковий рецепт приготування:
- нарізаємо дві цибулини на маленькі кубики
- розігріваємо сковороду
- наливаємо трохи олії
- обсмажуємо цибулю на сковороді до золотистого відтінку
- пропускаємо печінку через м'ясорубку
- відварюємо гречку
- додаємо в перемелену печінку два яйця
- додаємо гречку
- ретельно перемішуємо
- додаємо остиглу після піджарювання цибулю
- додаємо розпушувач, сіль, перець
- усе вимішуємо
- додаємо борошно
- наливаємо на сковороду трохи олії для обсмажування
- ложкою викладаємо на сковороду печінкову суміш
- обсмажуємо з обох боків.
Смачного!
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