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Гречаники по-українськи. Кілька корисних рецептів

29 серпня, 2023 вiвторок
17:03
рецепти гречаники

Як приготувати гречаники? Гречаники - страва української національної кухні. Її зазвичай готують із фаршу та вареної гречаної каші, додають цибулю, спеції та зелень. Гречаники можна смажити, як котлети, а можна й запікати, як мітболи

Гречаники – класичний рецепт

Інгредієнти:

  • м'ясний фарш - 600 г
  • крупа гречана - 150 г
  • два яйця
  • дві ріпчасті цибулини
  • томатна паста – дві столові ложки
  • сметана – три столові ложки
  • борошно - для паніровки
  • сіль (за смаком)
  • перець чорний мелений (за смаком)
  • олія для смаження.

гречаники

Фото: youtube

 

Покроковий рецепт приготування:

  • відварюємо у підсоленій воді гречку
  • змішуємо м'ясний фарш та гречку
  • додаємо яйця
  • додаємо сіль, перець
  • додаємо одну дрібно посічену цибулину
  • вимішуємо
  • насипаємо в тарілку борошно
  • беремо столовою ложкою фарш
  • формуємо руками, змащеними олією, котлети
  • обвалюємо їх мукою
  • обсмажуємо котлети на олії до золотистої скоринки
  • цибулину, яка залишилась, ріжемо кільцями
  • обсмажуємо на олії до золотистого відтінку
  • розводимо у мисці томатну пасту й сметану в одній склянці холодної води
  • гречаники перекладаємо в глибоку сковороду
  • посипаємо зверху смаженою цибулею
  • заливаємо томатно-сметанковою сумішшю.
  • накриваємо кришкою сковороду
  • тушкуємо гречаники на малому вогні двадцять хвилин.

Гречаники пісні без м’яса

Інгредієнти:

  • одна склянка гречки
  • дві склянки води
  • три картоплини
  • три зубчики часнику
  • рослинна олія
  • панірувальні сухарі
  • сіль, перець (до смаку).

гречаники

Фото: znaj.ua

Покрокове приготування:

  • варимо гречку
  • додаємо до неї сіль
  • натираємо сиру картоплю на середній тертці
  • додаємо в гарячу гречку
  • солимо, перчимо
  • додаємо дрібно посічений часник
  • ретельно вимішуємо
  • руками сформуйте гречаники
  • обвалюємо в сухарях
  • обсмажуємо на гарячій пательні у великій кількості олії
  • готові гречаники прикрашаємо листочком зелені.

Гречаники з м’ясним фаршем у духовці

Інгредієнти:

Для гречаників:

  • фарш свинячий - 520 г
  • крупа гречана - 125 г
  • цибуля ріпчаста – одна штука
  • морква – одна штука
  • петрушка свіжа – кілька гілочок
  • олія
  • одне яйце
  • перець чорний мелений (за смаком)
  • сіль (за смаком)

Для соусу-заливки:

  • одна цибулина
  • томатна паста – три столові ложки
  • вода – 250 мл
  • олія – чотири столові ложки
  • перець чорний мелений (за смаком)
  • сіль (за смаком).

гречаники

Фото: 24tv

Покроковий рецепт приготування:

  • варимо гречку
  • даємо їй охолонути
  • одну цибулину нарізаємо дрібними кубиками
  • моркву натираємо на великій тертці
  • подрібнюємо свіжу зелень
  • розігріваємо сковороду з олією
  • обсмажуємо цибулю з морквою до золотистості
  • викладаємо в миску фарш
  • додаємо гречку
  • додаємо яйце
  • додаємо засмажку з цибулі та моркви
  • додаємо свіжу зелень
  • всипаємо сіль та перець
  • вимішуємо фарш до однорідності
  • цибулину, що залишилася, обсмажуємо на сковороді з олією до напівпрозорості
  • розводимо у воді томатну пасту
  • всипаємо сіль і перець
  • додаємо обсмажену цибулю
  • перемішуємо
  • розігріваємо духовку до 190 градусів
  • форму для запікання змащуємо вистилаємо фольгою
  • формуємо з фаршу довгасті котлети
  • викладаємо їх у форму
  • заливаємо гречаники томатною заливкою із цибулею
  • ставимо гречаники у розігріту до 190 градусів форму на пів години
  • подаємо в гарячому вигляді з гарніром чи з салатом зі свіжих овочів.

Гречаники з печінкою

Інгредієнти:

  • печінка куряча - 600 г
  • цибуля 300 г
  • гречана крупа - пів склянки
  • вода – одна склянка
  • два яйця
  • пшеничне борошно – шість столових ложок
  • розпушувач – пів чайної ложки
  • сіль, перець (за смаком)
  • рослинна олія для смаження.

гречаники

Фото: edalnya

 

Покроковий рецепт приготування:

  • нарізаємо дві цибулини на маленькі кубики
  • розігріваємо сковороду
  • наливаємо трохи олії
  • обсмажуємо цибулю на сковороді до золотистого відтінку
  • пропускаємо печінку через м'ясорубку
  • відварюємо гречку
  • додаємо в перемелену печінку два яйця
  • додаємо гречку
  • ретельно перемішуємо
  • додаємо остиглу після піджарювання цибулю
  • додаємо розпушувач, сіль, перець
  • усе вимішуємо
  • додаємо борошно
  • наливаємо на сковороду трохи олії для обсмажування
  • ложкою викладаємо на сковороду печінкову суміш
  • обсмажуємо з обох боків.

Смачного!

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