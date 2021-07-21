Гренландія заборонила користуватися громадським транспортом невакцинованим від COVID-19

Про це повідомляє Local.

За добу на острові зареєстровано 29 підтверджених випадків, що є найвищим показником з початку пандемії.

"Ми всі повинні взяти на себе спільну відповідальність і проявляти велику обережність, оскільки ми ще не знаємо, чи є це" Дельта" штамом", - заявив прем'єр-міністр Муті Б.Егеде.

Пасажири, які їдуть у рідні міста, будуть звільнені від вимоги.

Правило діятиме до кінця липня.

Невакцинованим людям також заборонили відвідувати кафе, ресторани і спортивні споруди.