Гренландія заборонила користуватися громадським транспортом невакцинованим від COVID-19
Влада Гренландії дозволила користуватись громадським транспортом лише вакцинованим від коронавірусу
Про це повідомляє Local.
За добу на острові зареєстровано 29 підтверджених випадків, що є найвищим показником з початку пандемії.
"Ми всі повинні взяти на себе спільну відповідальність і проявляти велику обережність, оскільки ми ще не знаємо, чи є це" Дельта" штамом", - заявив прем'єр-міністр Муті Б.Егеде.
Пасажири, які їдуть у рідні міста, будуть звільнені від вимоги.
Правило діятиме до кінця липня.
Невакцинованим людям також заборонили відвідувати кафе, ресторани і спортивні споруди.
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