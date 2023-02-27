Про це повідомляє Reuters.

Історично, землі, через які стався конфлікт, належать народу саамських оленярів. Корінні жителі заявили, що вигляд і звук гігантської вітроелектростанції лякає їхніх тварин і порушує давні традиції. Сама Тунберг заявила, що права людини мають йти пліч-о-пліч з кліматичною безпекою, інакше це не є правильним.

"Права корінних народів, права людини, повинні йти рука об руку із захистом клімату та кліматичними новаціями. Це не може відбуватися за рахунок деяких людей. Тоді це не кліматична справедливість", - сказала активістка.

У 2021 році Верховний суд Норвегії постановив, що дві вітряні електростанції, побудовані у Фосені в центральній Норвегії, порушують права саамів згідно з міжнародними конвенціями. Проте, не зважаючи на це, турбіни й досі працюють. Міністерство енергетики заявило, що остаточна доля вітрових електростанцій є складною юридичною проблемою, та попри рішення Верховного суду, установа сподівається знайти компроміс.