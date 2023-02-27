Грета Тунберг разом з протестувальниками заблокували міністерство енергетики Норвегії
Грета Тунберг разом з активістами 27 лютого заблокувала міністерство енергетики Норвегії, протестуючи проти повітряних турбін, що побудовані на землях, які належать корінним народам
Про це повідомляє Reuters.
Історично, землі, через які стався конфлікт, належать народу саамських оленярів. Корінні жителі заявили, що вигляд і звук гігантської вітроелектростанції лякає їхніх тварин і порушує давні традиції. Сама Тунберг заявила, що права людини мають йти пліч-о-пліч з кліматичною безпекою, інакше це не є правильним.
"Права корінних народів, права людини, повинні йти рука об руку із захистом клімату та кліматичними новаціями. Це не може відбуватися за рахунок деяких людей. Тоді це не кліматична справедливість", - сказала активістка.
У 2021 році Верховний суд Норвегії постановив, що дві вітряні електростанції, побудовані у Фосені в центральній Норвегії, порушують права саамів згідно з міжнародними конвенціями. Проте, не зважаючи на це, турбіни й досі працюють. Міністерство енергетики заявило, що остаточна доля вітрових електростанцій є складною юридичною проблемою, та попри рішення Верховного суду, установа сподівається знайти компроміс.
- Шведська 20-річна активістка Грета Тунберг була затримана поліцією у вівторок, 17 січня, під час екологічного протесту в Німеччині.
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