Греція готова відмовитись від німецьких БМП Marder на користь України, - Bild

Про це пише видання Bild.

"Угода про обмін бойовими броньованими машинами з Німеччини в Грецію і бронетранспортерами з Греції в Україну виконується нормально", - сказав міністр оборони Греції Нікос Панайотопулос.

Зокрема за словами Панайотопулоса, на сьогодні Греція поставила Україні навіть більше БМП, ніж було гарантовано контрактом: Греція отримала перші 14 машин Marder з Німеччини й поставила Україні 20 БМП.

"У січні ми отримаємо ще більше Marder і доставимо ще більше БМП", - сказав міністр.

За його словами, наразі Греція може обійтися навіть без поставок з Німеччини - на користь України. За словами Панайотопулоса, Греція з самого початку зайняла "чітку позицію на користь допомоги українському народу".

Також, за словами речниці Міністерства оборони Німеччини, наразі Бундесвер має на озброєнні близько 370 Marder, але скільки із них насправді придатній для бойових умов невідомо. Деякі використовуються лише як "донори" запчастин або в навчальних цілях.

Без достатньої кількості цих БМП Бундесвер не зміг би виконати свої союзницькі зобов'язання на східному фланзі НАТО в надзвичайних ситуаціях, особливо після того, як з ладу вийшли більш сучасні бронемашини Puma.

16 грудня уряд Греції заявив, що передасть Україні комплекси протиповітряної оборони С-300, якщо на острові Крит буде встановлено американські комплекси ППО та ПРО Patriot.

21 грудня Греція вирішила закрити свій повітряний простір для літаків із Білорусі. Також Афіни заборонили рейси до цієї країни.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb