Про це повідомляє ProNews з посиланням на заяву очільника МО Греції країни Нікоса Панайотопулоса під час різдвяної зустрічі в міністерстві національної оборони.

"Якщо США встановлять на острові систему Patriot, після її інтеграції – зв’язку з національною системою протиповітряної оборони ми зможемо відправити С-300. Той самий процес стосується будь-якої іншої системи протиповітряної оборони російського походження, яку США, можливо, захочуть відправити в Україну", - сказав він.

Панайотопулос наголосив, що йдеться не про закупівлю, а про установку, а це означає, що система Patriot буде під контролем американців.

Таким чином, уряд Греції не відкидає можливості передачі ЗСУ не лише С-300, а й комплексів "Тор-М1", а також "Оса". Така сама процедура стосується будь-якої іншої системи ППО російського походження, додав міністр.

13 грудня троє чиновники США повідомили, що адміністрація Байдена завершує плани щодо відправлення системи протиракетної оборони Patriot в Україну, про що може бути оголошено вже цього тижня. Нині очікується схвалення плану від міністра оборони Ллойда Остіна, перш ніж він буде відправлений на підпис президенту США Джо Байдену.

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