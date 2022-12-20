Греція та Туреччина провели таємні переговори за посередництва Німеччини

Про це повідомляє DW.

Видання зазначає, що інформацію в понеділок підтвердив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт.

"Я можу підтвердити, що така зустріч відбулася, але зміст подібних переговорів є конфіденційним і в цьому є сенс. Прем'єр-міністр Греції та президент Туреччини дуже позитивно відповіли на запит Німеччини щодо доцільності проведення такої зустрічі. Тож вона відбулася і очікуються інші подібні контакти", - сказав він.

Він також зазначив, що поки що не йдеться про постійне посередництво між країнами, але подальші контакти між ними очікуються.

Нагадаємо, 12 грудня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що нові балістичні ракети Tayfun можуть досягти столиці Греції.

16 грудня уряд Греції заявив, що передасть Україні комплекси протиповітряної оборони С-300, якщо на острові Крит буде встановлено американські комплекси ППО та ПРО Patriot.

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