Греція та Туреччина провели таємні переговори за посередництва Німеччини
Минулого тижня в Брюсселі пройшли таємні переговори між Грецією та Туреччиною за посередництва Німеччини
Про це повідомляє DW.
Видання зазначає, що інформацію в понеділок підтвердив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт.
"Я можу підтвердити, що така зустріч відбулася, але зміст подібних переговорів є конфіденційним і в цьому є сенс. Прем'єр-міністр Греції та президент Туреччини дуже позитивно відповіли на запит Німеччини щодо доцільності проведення такої зустрічі. Тож вона відбулася і очікуються інші подібні контакти", - сказав він.
Він також зазначив, що поки що не йдеться про постійне посередництво між країнами, але подальші контакти між ними очікуються.
- Нагадаємо, 12 грудня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що нові балістичні ракети Tayfun можуть досягти столиці Греції.
- 16 грудня уряд Греції заявив, що передасть Україні комплекси протиповітряної оборони С-300, якщо на острові Крит буде встановлено американські комплекси ППО та ПРО Patriot.
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