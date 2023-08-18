Грецькі журналісти виступили проти героїв "Азову" та зірвали пресконференцію присвячену матчу "Динамо" - "Аріс"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У четвер, 10 серпня, фани грецького "Аріса" розмістили принизливий банер про героїв "Азову" на домашньому матчі проти київського "Динамо".

"Розбити нацистів "Азова", - написали вболівальники грецького клубу.

Фото: Скріншот з трансляції

Тепер за тиждень, коли київське "Динамо" у матчі-відповіді перемогло "Аріс" в серії пенальті (6:5). Ганебну поведінку грецьких фанів підтримали їхні співвітчизники-журналісти.

"На післяматчевій пресконференції грецькі журналісти провокували Луческу. Мовляв, їм не сподобалось, що гравці "Динамо" встали на захист героїв "Азову" та передали привіт фанам "Арісу" після перемоги. Ще більше їм не сподобалась фраза "Азов" - герої України", після чого пресконференція була завершена. Якщо деякі з них підтримують позицію грецьких фанів, то дорога їм за кораблем", - пише керівник пресслужби "Динамо" Андрій Шахов-молодший.

Грецькі фани зірвали пресконференцію і вона завершилась достроково:

Офіційний інстаграм "Динамо" опублікував допис, де наголошують, що "Азов" - це герої України.

Відзначимо, що у коментарях активну позицію продемонстрували фанати турецького "Галатасараю". Вони підтримали Україну та "Динамо".