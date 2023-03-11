Григорій Козловський і ФК "Рух" відправили на передову для ЗСУ вісім "Посейдонів"

Григорій Козловський, відомий львівський меценат і бізнесмен, який вже неодноразово зі своєю родиною та футболістами допомагав ЗСУ та вимушеним переселенцям, особливо відзначив: "На цьому ми крапку не ставимо! Мусимо всіма силами допомогти нашим захисникам на передовій, разом з ними і завдяки їм кувати нашу перемогу над ненависними орками! Перемога буде за нами!".

Відтак генеральний директор ФК "Рух" Ігор Дедишин підкреслив: "Ми продовжуємо роботу на благо української армії, на її підтримку. Як ми й анонсували, це ретельна та системна робота, яка триватиме до повної нашої Перемоги. Скільки би зусиль, ресурсів, коштів це не вартувало, головна мета – це наша Перемога. Футбольний клуб "Рух" і його засновник Григорій Козловський будуть іти до кінця, щоби спільно з нашими Збройними силами України цю перемогу святкувати. Нам дуже приємно, що ми вкотре долучилися до цієї вагомої підтримки".

Безпілотники "Посейдон" оснащені двома камерами зі 40-кратним зумом із захищеними каналами зв'язку, вертикальною системою зльоту та посадки, мають монококовий планер високого крила з електродвигуном і гвинтом, що штовхає, а також чотирма стаціонарно встановленими електродвигунами VTOL і пропелерами.

Дальність дії "Посейдонів" – 150 км, висота польоту – 4 000 м.

Позивний "ДУЗА", військовий 45-ої окремої артилерійської бригади Збройних сил України: "Посейдон є дуже цікавим комплексом. Ми очікуємо від нього великої продуктивності та підняття ефективності на зовсім інакший рівень. У нього є неймовірно шикарна камера, і взагалі, багато аспектів з його експлуатації під час навчання проявили його з найкращого боку. Очікується, що він зможе принести багато матеріалів на тубі, які зігріватимуть душу. Будемо спостерігати та сподіватися, що русня нарешті згорить уже дотла. У "Посейдона" є дуже потужний радіозв’язок, тобто ми можемо літати з ним на дуже далекі відстані, і це є великим плюсом, адже раніше не вистачало апаратів із такою дальністю роботи. Тому я думаю, що це буде вагомий фактор для того, щоби ми могли максимально ефективно завдавати поразок ворогу на відстані, не тільки коригуючи, а ще й роблячи додаткову розвідку цікавих цілей у тилу противника. Це теж важливо".

Військові експерти називають "Посейдони" одними з найбільш високотехнічних і високотехнологічних безпілотників у своєму класі. Вони не залишають теплового сліду, тому невидимі для радарів і тепловізорів, а також добре захищені від екстремальних умов і перешкод. Опинившись під впливом засобів радіоелектронної боротьби росіян, "Посейдони" продовжують летіти в заданому напрямку та передавати відеосигнал, тоді як простіші безпілотники "глушаться".

Ігор Дедишин: "Довго чекали на ці пташки, слава Богу, що ми отримали їх, і маємо чудову нагоду передати нашій, можна сказати, підшефній 45-ій бригаді. Насправді надзвичайно мотивує, коли бачиш очі хлопців, які отримують "Посейдони", цих операторів, які насправді щиро радіють, тому що для них це великі підсилення та підтримка в їхній роботі на фронті. Я впевнений, що ці пташки будуть із кожним днем наближати нашу Перемогу".

45-та окрема артилерійська бригада – це підрозділ ракетних військ і артилерії Сухопутних військ Збройних сил України. Її створили 2016-го року у складі Корпусу резерву на базі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Від дня створення бригада дислокувалася у Яворівському районі Львівської області.

Від початку повномасштабного вторгнення бригада героїчно обороняла Київ, Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області, завдавали ворогу втрат у Донецькій, Луганській та Херсонській областях. Підрозділи "45-ки" брали участь у Харківській наступальній операції й операції із звільнення Херсонщини та Миколаївщини. За проявлений героїзм і мужність військових бригади нагородили державними та відомчими нагородами. 6-го грудня командир 45-ої окремої артилерійської бригади ЗСУ отримав Бойовий прапор із рук президента України.

Позивний "ДУЗА": "Ці пташки перебуватимуть уже на передовій у найближчому світлому майбутньому. Про конкретну дату не будемо розповідати, але це відбудеться дуже швидко. Віримо в те, що Перемога за нами! Вважаю, що всі небайдужі українці роблять великий внесок у розвиток Збройних сил України, допомогу їм. Це дуже важливо та надихає нас. Те, що зараз ми всі об’єдналися, – вагомий момент для загальної Перемоги. Кожен, хто відчуває, що він хоч якось може допомогти ЗСУ, – вже є героєм. Перемога за нами однозначно, інше нас нічого не цікавить".

Від початку повномасштабної війни футбольний клуб "Рух" і його засновник Григорій Козловський постійно допомагають військовим. Раніше наші захисники отримували вантажівки, дрони, рації, кунги, генератори, шини та багато іншого.