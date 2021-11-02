Гривня буде укріплюватися в листопаді, — президент Асоціації українських банкірів

Такий прогноз озвучив Андрій Дубас, президент Асоціації українських банкірів, в ефірі програми "Еспресо гаманець" з Олександром Морщавкою на телеканалі "Еспресо".



"За нашими прогнозами, курс долара може далі посунутися вниз, і на середину листопада ми розцінюємо, що курс може коливатися в межах 26, навіть 26,1 грн/$. А далі буде традиційна для України передноворічна девальвація. Оскільки бюджетні розрахунки здійснюються перед Новим роком, буде дуже багато гривні і гривня може послабитися", — сказав Дубас.



Він пояснив поточне укріплення гривні надмірною пропозицією.



"Експортери, які отримують виручку в іноземній валюті, протягом всього літа, коли курс долара тримався на рівні 27 грн/$, не виходили на ринок і не продавали валюту", — розповів експерт.



За його словами, експортери саме у вересні почали продавати валюту, це і спричинило зміцнення гривні.

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 1 листопада 2021 року на позначці 26,28 грн/$.

За даними НБУ, курс долара послідовно знижується з 27 жовтня.