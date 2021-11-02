Гривня буде укріплюватися в листопаді, — президент Асоціації українських банкірів
У листопаді гривня може укріпитися до показника 26,1 грн/$, а перед Новим роком — втратить у ціні
Такий прогноз озвучив Андрій Дубас, президент Асоціації українських банкірів, в ефірі програми "Еспресо гаманець" з Олександром Морщавкою на телеканалі "Еспресо".
"За нашими прогнозами, курс долара може далі посунутися вниз, і на середину листопада ми розцінюємо, що курс може коливатися в межах 26, навіть 26,1 грн/$. А далі буде традиційна для України передноворічна девальвація. Оскільки бюджетні розрахунки здійснюються перед Новим роком, буде дуже багато гривні і гривня може послабитися", — сказав Дубас.
Він пояснив поточне укріплення гривні надмірною пропозицією.
"Експортери, які отримують виручку в іноземній валюті, протягом всього літа, коли курс долара тримався на рівні 27 грн/$, не виходили на ринок і не продавали валюту", — розповів експерт.
За його словами, експортери саме у вересні почали продавати валюту, це і спричинило зміцнення гривні.
- Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 1 листопада 2021 року на позначці 26,28 грн/$.
- За даними НБУ, курс долара послідовно знижується з 27 жовтня.
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