"Гривня не полетіла в космос": голова НБУ підсумував перший день відмови від фіксованого курсу
Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що після впровадження режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривня не здійснила "політ у космос". Водночас Нацбанк продав "стільки валюти, скільки потрібно"
Про це він написав у Facebook.
"Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила "політ у космос", який пророкували російські ІПСО. А якщо врахувати, що ще вчора курс продажу валюти на міжбанку був близьким до 36,9 грн/дол. (офіційний курс + 1%), то вона навіть дещо зміцнилася Якщо бути точним – до 36,5901 грн/дол. Так, це вище ніж офіційний курс, який діяв учора, але лише на 0,06%.", - йдеться у повідомленні.
За словами голови Нацбанку, зростання попиту на ринку є очікуваним. Природно, що валютний ринок намагається протестувати рішучість НБУ.
"НБУ продав стільки, скільки потрібно, щоб задовольнити цей попит. І це ще раз підтверджує той факт, що в нас немає "червоних ліній" у частині інтервенцій", - наголосив Пишний.
Він назвав мету впровадження нововведень – зберегти курсову стійкість. Пишний висловив переконання, що, коли ринок зрозуміє, що "НБУ не планує відпускати гривню у вільне плавання, інтервенції поступово стабілізуються".
"Коливання курсу будуть, але в обидва боки і дуже несуттєві. Натомість учасники ринку зможуть поступово пригадати, як це працювати за нормальних умов, а фінансова система та економіка – ліпше адаптуватися до зовнішніх і внутрішніх шоків", - підсумував голова НБУ.
- Нагадаємо, що з 3 жовтня Нацбанк впровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу - відтепер НБУ компенсуватиме структурний дефіцит валюти, завдяки чому курс зможе як зростати, так і знижуватися.
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