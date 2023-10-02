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НБУ впроваджує режим керованої гнучкості обмінного курсу

2 жовтня, 2023 понедiлок
18:10
Економіка курс валют

З 3 жовтня Нацбанк впроваджує режим керованої гнучкості обмінного курсу - відтепер НБУ компенсуватиме структурний дефіцит валюти, завдяки чому курс зможе як зростати, так і знижуватися

Про це йдеться у телеграм-каналі установи.

НБУ пояснює, що керована гнучкість курсу відрізняється від режиму плаваючого курсоутворення, який діяв в Україні до 24.02.2022.

"НБУ, зокрема, компенсуватиме структурний дефіцит валюти. Завдяки цьому курс зможе змінюватися в обидва боки: зростати та знижуватися. Крім того, НБУ суттєво обмежуватиме курсові зміни, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення", - йдеться у заяві.

Відтепер офіційний курс визначатиметься операціями на міжбанківському валютному ринку за активної участі НБУ. Водночас курс на тих сегментах ринку, де мають змогу купувати та продавати валюту громадяни, встановлюватиметься за тими ж правилами, що і останні півтора року. Йдеться як про готівковий ринок, так і про карткові курси банків.

НБУ пояснює, що таке рішення було прийнято у зв'язку зі сталим прогресом у зниженні інфляції, накопиченням значного рівня міжнародних резервів, збільшенням привабливості гривневих депозитів та ОВДП як інструментів захисту заощаджень від інфляційного знецінення.

"Новий курсовий режим посилить стійкість української економіки та валютного ринку, сприятиме їх кращій адаптації до зміни внутрішніх і зовнішніх умов та зменшуватиме ризики накопичення валютних дисбалансів, які може генерувати тривале утримання фіксованого курсу. Також керована гнучкість офіційного курсу стане важливою передумовою для повернення до інфляційного таргетування в майбутньому", - йдеться у поясненні.
 

Думка експертів

"Політика незмінного курсу поступово втрачає актуальність в міру того, як війна триває все довше. В наступні дні офіційний курс долара змінюватиметься щодня і Нацбанк очікує, що це не буде дорога з одностороннім рухом. Тобто в окремі дні курс зростатиме, в інші дні падатиме", - пояснює у коментарі Еспресо Михайло Демків, фінансовий аналітик інвесткомпанії ICU.

Нацбанк і надалі буде відігравати ключову роль на валютному ринку і не даватиме курсу сильно відхилятися, додає експерт.

"Найімовірніше днів, коли гривня буде укріплятися буде трішки менше, ніж днів, коли курс національної валюти буде слабшати. Це дозволить уникнути повторення минулорічної ситуації, коли офіційний курс долара різко підвищили на 25% з 29,25 на 36,56. З одного боку, навряд чи можна очікувати міцнішу гривню через рік, з іншого боку, перехід до плаваючого курсу має дозволити уникнути шокового зростання курсу у майбутньому", - каже Михайло Демків.

"Зараз не варто очікувати великих коливань курсу гривні. НБУ не зацікавлений зірвати якір цінової стабільності, яку вже майже вдалося повернути. Водночас потрохи Нацбанк буде масштабом своїх інтервенцій за рахунок валюти від міжнародних партнерів показувати очікуваний напрям руху курсу. Наприклад, в разі розблокування морського експорту та зростання цін на зерно та метали гривня буде міцнішати, а, навпаки, при більших витратах на нафтопродуктах або недостатній підтримці союзників — потроху девальвувати", — коментує у фейсбуці директор Центр економічної стратегії Гліб Вишлінський.

  • Раніше інвестбанкір компанії Dragon Capital Сергій Фурса у коментарі Еспресо прогнозував курс гривні у 2024 році на рівні 41-41 одиниці за долар США.
НБУ
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