Інвестиційний банкір Фурса спрогнозував ситуацію з курсом гривні в наступному році

Про це розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса в інтерв'ю Еспресо.

"Курс на наступний рік не буде значною мірою відрізнятися від поточного. Або Нацбанк збереже поточний курс, або вони підуть на зустріч ОП, Мінфіну і переставлять його. На поточний рік курс був приблизно 41-42. грн/дол. В кінці попереднього року він був гірший, але завдяки ритмічності західної допомоги вдалось стабілізувати макроекономічну ситуацію, тиску на гривні не було", - пояснив інвестиційний банкір.

По прогнозам Нацбанку, до кінця 2023 року офіційний курс гривні очікується приблизно 38 грн/дол.

"Курс протягом наступного року може сягати 40 грн/дол. Але це зміна на 10%, що не є критично", - додав Фурса.

За його словами, курс гривні до долара, який щороку закладається у проект державного бюджету на наступний рік, не є прогнозом чи метою для Національного банку.

"Останній 5-6 років курс, що був зазначений в бюджеті не відповідав дійсності. Тому немає жодного значення що в бюджеті. Це просто розрахунковий показник, створений для того, щоб переводити долари в гривні. Є певні доходи Міністерства фінансів в доларах, які треба переводити в гривні, бо весь бюджет в гривні. Це не означає що курс планується", - зазначив Фурса.