Інвестиційний банкір Фурса спрогнозував ситуацію з курсом гривні в наступному році
Курс гривні до долара на наступний рік значно не зміниться за поточний. Офіційний курс гривні очікується на рівні приблизно 41-42 грн/дол.
Про це розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса в інтерв'ю Еспресо.
"Курс на наступний рік не буде значною мірою відрізнятися від поточного. Або Нацбанк збереже поточний курс, або вони підуть на зустріч ОП, Мінфіну і переставлять його. На поточний рік курс був приблизно 41-42. грн/дол. В кінці попереднього року він був гірший, але завдяки ритмічності західної допомоги вдалось стабілізувати макроекономічну ситуацію, тиску на гривні не було", - пояснив інвестиційний банкір.
По прогнозам Нацбанку, до кінця 2023 року офіційний курс гривні очікується приблизно 38 грн/дол.
"Курс протягом наступного року може сягати 40 грн/дол. Але це зміна на 10%, що не є критично", - додав Фурса.
За його словами, курс гривні до долара, який щороку закладається у проект державного бюджету на наступний рік, не є прогнозом чи метою для Національного банку.
"Останній 5-6 років курс, що був зазначений в бюджеті не відповідав дійсності. Тому немає жодного значення що в бюджеті. Це просто розрахунковий показник, створений для того, щоб переводити долари в гривні. Є певні доходи Міністерства фінансів в доларах, які треба переводити в гривні, бо весь бюджет в гривні. Це не означає що курс планується", - зазначив Фурса.
- У держбюджеті-2024 планується закласти курс долара на рівні 41,4 грн. Про це йдеться в інструкції щодо підготовки бюджетних запитів на наступний рік, яку раніше оприлюднило Міністерство фінансів. На 2025 рік передбачено зростання до 44,5 грн за долар. Проєкт держбюджету уряд має прийняти до 15 вересня. У ньому пріоритетом залишиться сектор безпеки й оборони.
- 11 вересня очільник Мінфіну Сергій Марченко заявив, що вочевидь курс долара в Україні у 2024 році перетне позначку 41,4 грн, що позначиться на експорті
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27 вересня член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, що курс валют в Україні у наступному році буде напряму залежати від макрофінансової допомоги партнерів.
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