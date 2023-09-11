Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Очільник Мінфіну назвав імовірний курс долара в Україні у 2024 році

Очільник Мінфіну назвав імовірний курс долара в Україні у 2024 році

11 вересня, 2023 понедiлок
12:51
Економіка гривня тисяча гривень

Мінфін турбує зміцнення гривні. Вочевидь курс долара в Україні у 2024 році перетне позначку 41,4 грн, що позначиться на експорті

Про це очільник Мінфіну Сергій Марченко сказав на зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією "EBA Global Outlook: Нова економіка України", передає Інтерфакс-Україна.

"Нас турбує зміцнення гривні. У нас немає жодних фундаментальних чинників для цього. Це мінус, про який ми комунікуємо з НБУ та МВФ. Це мінус для експортерів. На наступний рік передбачаємо курс 41,4 грн/$1", - сказав міністр і пояснив, що йдеться про прогноз Мінекономіки та інших уповноважених структур, на які орієнтується Мінфін.

За його словами, йдеться про середньорічний курс.

Марченко додав, що "експорт не зростає взагалі", тоді як ситуація з імпортом зворотна.

У держбюджеті-2024 планується закласти курс долара на рівні 41,4 грн. Про це йдеться в інструкції щодо підготовки бюджетних запитів на наступний рік, яку раніше оприлюднило Міністерство фінансів. На 2025 рік передбачено зростання до 44,5 грн за долар. Проєкт держбюджету уряд має прийняти до 15 вересня. У ньому пріоритетом залишиться сектор безпеки й оборони. 

Новини
Україна
курс долара
курс валют
Читайте також:
11 вересня, 2023 понедiлок
Євро-2024: Польща програла Албанії, результати інших матчів 10 вересня
Джо Байден
11 вересня, 2023 понедiлок
Байден запевнив, що учасники саміту G20 дійшли згоди щодо миру в Україні
10 вересня, 2023 неділя
У ГУР розповіли, скільки пускових установок "Іскандер" тримає РФ біля українського кордону
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.44
    Купівля 37.44
    Продаж 38.18
  • EUR
    Купівля 40.26
    Продаж 41.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
11 вересня
13:42
опитування
Мінцифра трансформує Держстат: в Україні запустили опитування про зайнятість громадян
13:24
На фото: кадр із серіалу "Усе й зараз"
На Netflix з'явився трейлер серіалу про підлітка з розладом харчової поведінки
13:21
Погода, осінь
Найближчим часом в Україні триватиме тепло, опадів не очікується: прогноз погоди від Наталки Діденко
13:16
обстрілял Херсонщини
РФ атакувала центр села на Херсонщині: пошкоджено адмінбудівлю
13:13
Ростислав Шурма
Журналісти розкрили схеми заступника очільника ОПУ Шурми, через які Україна недоотримала податків на сотні мільйонів
13:13
Іскандер М
46 установок "Іскандер" - це не так і багато, питання у тому, скільки ракет зможе окупант забезпечити для цих установок, - Ігнат
13:12
Будівництво військового меморіального кладовища: у Мінветеранів сказали, коли планують здати першу чергу
13:08
Ексклюзив
Путін і Сі Цзіньпін
Політолог Магда пояснив, чому Путін і Сі Цзіньпін проігнорували G20
12:59
вибори днр
На ТОТ ворог обмежив виїзд з сіл для збільшення явки на псевдовиборах
12:40
на фото: прапор Південно-Африканської Республіки
Посол України в ПАР: приєднання Африканського союзу до G20 створить додатковий тиск на РФ
12:36
росія іран
Іран має намір надати Росії ракети малої та великої дальності, – голова Моссаду
12:17
На фото: "Вишки Бойка"
Україна повернула під контроль "Вишки Бойка", які були окуповані з 2015 року, - ГУР
12:06
Оновлено
Анналена Бербок
Голова МЗС Німеччини заявила про готовність Берліна підтримувати Україну на шляху до ЄС
12:04
OPINION
Орест Сохар
ООН і G-20 з путінським акцентом
12:02
Авдіївка обстріл
"Залишаються ще 5-6 людей": голова Авдіївської МВА розповів про ситуацію у частково звільненому Опитному
11:56
Україна працює над тим, аби замінити Росію на світовому ринку ядерного палива, – Міненерго
11:37
Україна отримає ще 40 БМП Marder німецького виробництва
11:35
Рада Європи
Рада Європи засудила незаконні "вибори" на тимчасово окупованих територіях України
11:03
російська армія, мобілізація
У ГУР оцінили ймовірність оголошення публічної мобілізації восени
10:55
мобілізація росія, чмобікі
Росіяни формують загони найманців з-поміж мігрантів із Середньої Азії, - АТЕШ
10:46
Євробачення 2023
У ДІї запустили опитування для відбору журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення
10:43
крилата ракта "Калібр"
Росіяни утримують у Чорному морі 10 кораблів: ситуація з ракетоносіями
10:31
Обстріл Дніпропетровщини 11 вересня
Окупанти завдали ударів по 9 областях України: є загиблий та троє поранених
10:30
СБУ затримала коригувальника нових атак по столичним ТЕЦ: ним виявився нацгвардієць
10:30
Огляд
міжнародний огляд
ЄС розшириться, щоб Путін не захопив нові землі, екзистенційна загроза для України – корупція. Акценти світових ЗМІ 11 вересня
10:29
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
"Це вирішують суди": президент Бразилії змінив свою думку щодо ймовірності арешту Путіна
10:23
Ексклюзив
Сергій Згурець
Згурець: На півдні ЗСУ створюють передумови для подальшого просування, є позитивні зміни біля Бахмута
10:08
Збиті російські безпілотники
Уночі сили ППО знищили 13 ворожих безпілотників
10:04
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 вересня: яка актуальна ціна євро та долара у банках
10:02
OPINION
Володимир Єрмоленко
Україна — це передусім нація всупереч
09:56
Оновлено
Кривий Ріг
Росіяни завдали масованого удару по Кривому Рогу: пускали "шахеди" та ракети
09:44
Обстріл Дніпропетровщини 11 вересня
Армія РФ атакувала Дніпропетровщину ракетами та дронами: є руйнування
09:40
Олександр Маковей, Ігри Нескорених
Україна здобула 6 медалей у перший день Ігор Нескорнеих-2023
09:34
людина спить
Невролог пояснив, чому вранці небезпечно відкладати сигнал будильника
09:29
мобілізація на росії, чмобіки
Британська розвідка пояснила, як мобілізація впливає на ІТ-галузь в Росії
09:09
Оновлено
ЗСУ
ЗСУ звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки, - Міноборони
09:07
Луїс Рубіалес та Дженіфер Ермосо
В Іспанії президент федерації футболу оголосив про відставку через скандал із поцілунком гравчині
09:01
Путін і Кім Чен Ин
КНДР постачає зброю Росії для затягування боїв в Україні, але це не змінить хід війни, - Bloomberg
08:52
Ексклюзив
хасиди-паломники в Умані
Влада Умані назвала кількість хасидів, які уже прибули до міста
08:24
Ентоні Блінкен
"Для танго потрібні двоє": Блінкен розповів, чи можливі переговори Зеленського і Путіна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV