Очільник Мінфіну назвав імовірний курс долара в Україні у 2024 році
Мінфін турбує зміцнення гривні. Вочевидь курс долара в Україні у 2024 році перетне позначку 41,4 грн, що позначиться на експорті
Про це очільник Мінфіну Сергій Марченко сказав на зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією "EBA Global Outlook: Нова економіка України", передає Інтерфакс-Україна.
"Нас турбує зміцнення гривні. У нас немає жодних фундаментальних чинників для цього. Це мінус, про який ми комунікуємо з НБУ та МВФ. Це мінус для експортерів. На наступний рік передбачаємо курс 41,4 грн/$1", - сказав міністр і пояснив, що йдеться про прогноз Мінекономіки та інших уповноважених структур, на які орієнтується Мінфін.
За його словами, йдеться про середньорічний курс.
Марченко додав, що "експорт не зростає взагалі", тоді як ситуація з імпортом зворотна.
У держбюджеті-2024 планується закласти курс долара на рівні 41,4 грн. Про це йдеться в інструкції щодо підготовки бюджетних запитів на наступний рік, яку раніше оприлюднило Міністерство фінансів. На 2025 рік передбачено зростання до 44,5 грн за долар. Проєкт держбюджету уряд має прийняти до 15 вересня. У ньому пріоритетом залишиться сектор безпеки й оборони.
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