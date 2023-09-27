Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Економіст пояснив, що може вплинути на зміну курсу валют
Ексклюзив

Економіст пояснив, що може вплинути на зміну курсу валют

27 вересня, 2023 середа
20:12
Економіка гривня долар

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, що курс валют в Україні у наступному році буде напряму залежати від макрофінансової допомоги партнерів

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Курс валют в Україні дуже залежить від макрофінансової допомоги наших партнерів. Це саме стосується і наступного року. Якщо фінансова допомога буде надходити не регулярно, то це відразу відіб'ється на курсі валют", - пояснив Пендзин.

Економіст наголосив, що від фінансової допомоги партнерів залежить не лише курс валют

"У США вже розпочались передвиборчі перегони. Інші наші партнери також мають певні внутрішні проблеми. Тому нерегулярна фінансова допомога призведе до того, що Національний банк Україна разом з Мінфіном змушені будуть шукати десь кошти для соціальних виплат. Це будуть або облігації внутрішньої державної позики, або будемо друкувати гроші. Так, як це вже було у 2022 році, коли надрукували понад 400 млрд. Якщо це відбудеться, то курс звісно зміниться. Якщо ж макрофінансова допомога від наших партнерів буде приходити вчасно, то курс залишиться незмінним", - додав він.

  • У держбюджеті-2024 планується закласти курс долара на рівні 41,4 грн. Про це йдеться в інструкції щодо підготовки бюджетних запитів на наступний рік, яку раніше оприлюднило Міністерство фінансів. На 2025 рік передбачено зростання до 44,5 грн за долар. Проєкт держбюджету уряд має прийняти до 15 вересня. У ньому пріоритетом залишиться сектор безпеки й оборони. 
  • 11 вересня очільник Мінфіну Сергій Марченко заявив, що вочевидь курс долара в Україні у 2024 році перетне позначку 41,4 грн, що позначиться на експорті
Україна
курс валют
курс гривні
державний бюджет
допомога Україні
Читайте також:
26 вересня, 2023 вiвторок
Польські експерти вважають, що у Пшеводуві впала ракета української ППО, - Rzeczpospolita
26 вересня, 2023 вiвторок
"Мати не реагувала": затримано мешканця Дніпропетровщини, який ґвалтував своїх трьох дітей
26 вересня, 2023 вiвторок
Дощі та прохолода чекають на українців: синоптик Наталка Діденко розповіла коли саме
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.5
    Купівля 37.5
    Продаж 38.21
  • EUR
    Купівля 39.98
    Продаж 40.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
27 вересня
20:58
Рефат Чубаров
Наступний удар треба робити по Москві: ми на це здатні, - Рефат Чубаров 
20:33
Александер Чеферін
УЄФА повертає російські юніорські команди до змагань: як реагує світ
20:32
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
На лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна окупанти перебазовуються: ЗСУ стримують спробу ворога просуватися. Колонка Сергія Згурця
20:23
Оновлено
Кубок України
"Динамо" сенсаційно вилетіло з Кубка України. Розклад і результати усіх матчів 1/8 фіналу
20:21
справа Шеремета
Справу про вбивство Шеремета почали розглядати спочатку
20:16
Українська ППО
Над Миколаєвом збили російський безпілотник
20:03
Ворог нарощує мінно-вибухові загородження на Бахмутському напрямку, — Генштаб
20:02
OPINION
Костянтин Москалець
Миколі Рябчуку – 70
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 581-го дня війни: командувач Тарнавський анонсував добрі новини з Таврії, а окупанти готуються до оборони у Криму
19:19
В Ірландії вилучили рекордну партію кокаїну вагою понад 2 тонни
18:55
Ексклюзив
Олег Синютка
"Влада хоче створити новий корупційний казан": нардеп Синютка про ситуацію з "військовим" ПДФО
18:52
Вимушені переселенці
РФ запустила фейк, що у Франції українських біженців погнали з прихистку заради африканських нелегалів
18:47
Оновлено
Кабмін
Кабмін призначив нових заступників міністра оборони України
18:44
Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку
Заборона на експорт зерна була б знаком, що ми не хочемо допомагати Україні, — прем'єр Румунії
18:38
Донеччина
Армія РФ атакувала Донеччину: загинула людина, 4 отримали поранення
18:24
Верховна Рада
Заміна Шуфричу: громадськість вимагає призначити нового голову Комітету з питань свободи слова
18:20
Михайло Романчук
"Дуже прикро, що люди перестали помічати вчинки, які роблять українці, не перебуваючи на фронті", - плавець Романчук
18:18
вугілля порт
Польська опозиція: в країну завозять вугілля з РФ попри ембарго
17:50
ЗАЕС
Росіяни можуть створити умови для ядерного інциденту після деокупації ЗАЕС, - Галущенко
17:43
Міноборони
У Міноборони розповіли, чи нарощуватимуть темпи мобілізації в Україні
17:41
Росіяни підготували вогневі позиції на пляжах Євпаторії
Росіяни підготували вогневі позиції на пляжах Євпаторії, - партизани
17:34
АЗК Glusco
Мережа АЗС, що належала Медведчуку, перейшла в управління Укрнафти
17:23
Ексклюзив
У Харкові проводять антитерористичну операцію: депутат райради розповів деталі
17:21
ДТП на Київщині
На Київщині в ДТП загинуло немовля та його батьки
17:19
OPINION
Олексій Мустафін
Доконані факти
17:17
суд
Колаборант, який грабував місцевих жителів під виглядом обшуків, отримав 13 років ув'язнення
17:11
окупанти
В'язати сітки та робити окопні свічки: в РФ пропонують ввести у школах уроки для підтримки війни
17:02
Інфографіка
Ціни на комунальні послуги
Комунальні платежі. Пояснюємо, якими будуть тарифи на світло, воду і газ з 1 жовтня
16:54
зерно, пшениця, комбайн
Зернові розбіжності з країнами ЄС: Україна назвала умову відкликання позовів до СОТ
16:53
С-300
Парламент Болгарії підтримав надання Україні непридатних для експлуатації ракет С-300
16:46
США Ізраїль
Сполучені Штати допустили Ізраїль до програми безвізового режиму
16:33
Снаряди 155-мм
Міноборони отримало від спецімпортера "Прогрес" польські снаряди за завищеними цінами: втрати можуть становити $1 млрд, - Цензор.НЕТ
15:59
Дмитро Вєдєнєєв
Інститут українознавства обрав заступником голови Вєдєнєєва. Ексочільник УІНП В’ятрович назвав призначення неприпустимим
15:47
Пенні Пріцкер
США розпочали роботу над передачею активів РФ Україні, - спецпредставниця Байдена
15:47
Оновлено
Нагірний Карабах
До Вірменії з Нагірного Карабаху виїхало понад 47 тис. біженців
15:33
Кая Каллас
Прем’єрка Естонії закликала країни НАТО збільшити витрати на оборону за прикладом своєї країни
15:30
Гостомель
ФРН розслідує воєнні злочини РФ у Гостомелі, де постраждав їхній громадянин
15:29
Ексклюзив
"Навряд чи ворог зможе досягти більшого ефекту, ніж торік": військовий експерт Мусієнко про інтенсивність ракетних атак РФ на Україну
15:26
У Броварах викрили суддю, який вимагав $4 тис. за "правильне вирішення питання"
15:26
Ексклюзив
В ЗСУ повідомили про загострення ситуації на Авдіївському напрямку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV