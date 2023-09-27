Економіст пояснив, що може вплинути на зміну курсу валют
Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, що курс валют в Україні у наступному році буде напряму залежати від макрофінансової допомоги партнерів
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Курс валют в Україні дуже залежить від макрофінансової допомоги наших партнерів. Це саме стосується і наступного року. Якщо фінансова допомога буде надходити не регулярно, то це відразу відіб'ється на курсі валют", - пояснив Пендзин.
Економіст наголосив, що від фінансової допомоги партнерів залежить не лише курс валют
"У США вже розпочались передвиборчі перегони. Інші наші партнери також мають певні внутрішні проблеми. Тому нерегулярна фінансова допомога призведе до того, що Національний банк Україна разом з Мінфіном змушені будуть шукати десь кошти для соціальних виплат. Це будуть або облігації внутрішньої державної позики, або будемо друкувати гроші. Так, як це вже було у 2022 році, коли надрукували понад 400 млрд. Якщо це відбудеться, то курс звісно зміниться. Якщо ж макрофінансова допомога від наших партнерів буде приходити вчасно, то курс залишиться незмінним", - додав він.
- У держбюджеті-2024 планується закласти курс долара на рівні 41,4 грн. Про це йдеться в інструкції щодо підготовки бюджетних запитів на наступний рік, яку раніше оприлюднило Міністерство фінансів. На 2025 рік передбачено зростання до 44,5 грн за долар. Проєкт держбюджету уряд має прийняти до 15 вересня. У ньому пріоритетом залишиться сектор безпеки й оборони.
- 11 вересня очільник Мінфіну Сергій Марченко заявив, що вочевидь курс долара в Україні у 2024 році перетне позначку 41,4 грн, що позначиться на експорті
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