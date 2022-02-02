Гривня третій день поспіль зміцнюється щодо долара за курсом НБУ
На 2 лютого Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на рівні 28,32 грн/$
Про це повідомляє сайт НБУ.
Євро за курсом НБУ коштує 31,89 грн, 10 російських рублів - 3,69 грн.
На готівковому ринку станом на 10:22, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 28,3 грн, продають - по 28,4 грн.
При цьому пропозиції купівлі коливаються від 28,25 грн до 28,34 грн, продажу - від 28,34 грн до 28,48 грн.
- 31 січня офіційний валютний курс становив 28,78 грн/$, 32,03 грн/євро, 3,71 грн за 10 російських рублів.
- 1 лютого офіційний валютний курс становив 28,46 грн/$, 31,75 грн/євро, 3,67 грн за 10 російських рублів.
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