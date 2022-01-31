Гривня зміцніла щодо долару за курсом НБУ
На понеділок, 31 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долару на рівні 28,78 грн/$
Про це повідомляє сайт НБУ.
Євро за курсом НБУ коштує 32,03 грн, 10 російських рублів - 3,71 грн.
На готівковому ринку станом на 7:50, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 28,6 грн, продають - по 28,73 грн.
При цьому пропозиції купівлі коливаються від 28,5грн до 28,66 грн, продажу - від 28,65 грн до 28,9 грн.
Напередодні, 30 січня, офіційний валютний курс становив 28,99 грн/$, 32,34 грн/євро, 3,72 грн за 10 російських рублів.
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