НБУ продовжив зміцнювати гривню щодо долару

Про це повідомляє сайт НБУ.



Євро за курсом НБУ коштує 31,75 грн, 10 російських рублів - 3,67 грн.



На готівковому ринку станом на 7:45, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 28,2 грн, продають - по 28,4 грн.



При цьому пропозиції купівлі коливаються від 28,15 грн до 28,3 грн, продажу - від 28,25 грн до 28,5 грн.

Напередодні, 31 січня, офіційний валютний курс становив 28,78 грн/$, 32,03 грн/євро, 3,71 грн за 10 російських рублів.



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