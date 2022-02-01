НБУ продовжив зміцнювати гривню щодо долару
На вівторок, 1 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долару на рівні 28,46 грн/$
Про це повідомляє сайт НБУ.
Євро за курсом НБУ коштує 31,75 грн, 10 російських рублів - 3,67 грн.
На готівковому ринку станом на 7:45, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 28,2 грн, продають - по 28,4 грн.
При цьому пропозиції купівлі коливаються від 28,15 грн до 28,3 грн, продажу - від 28,25 грн до 28,5 грн.
- Напередодні, 31 січня, офіційний валютний курс становив 28,78 грн/$, 32,03 грн/євро, 3,71 грн за 10 російських рублів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.17
Купівля 28.17Продаж 28.5
-
EUR
Купівля 31.55Продаж 32.03
- Актуальне
- Важливе