Гризлов запропонував провести засідання ТКГ очно у Мінську, - Гармаш

Про це написав представник України в групі Сергій Гармаш у Facebook.

"Гризлов "несподівано" запропонував провести наступне засідання ТКГ, вже в очному режимі, в Мінську", - повідомив він.

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Гармаш назвав пропозицію дивною на тлі ситуації з COVID-19 у Росії."Звичайно, ми не готові ризикувати своїм здоров'ям. Як і представники ОБСЄ", - додав він.