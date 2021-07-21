Гризлов запропонував провести засідання ТКГ очно у Мінську, - Гармаш
Представник РФ в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов запропонував провести наступне засідання очно в Мінську
Про це написав представник України в групі Сергій Гармаш у Facebook.
"Гризлов "несподівано" запропонував провести наступне засідання ТКГ, вже в очному режимі, в Мінську", - повідомив він.Гармаш назвав пропозицію дивною на тлі ситуації з COVID-19 у Росії.
"Звичайно, ми не готові ризикувати своїм здоров'ям. Як і представники ОБСЄ", - додав він.
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