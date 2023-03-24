Громадськість закликає підтримати коаліцію на виборах в антикорупційний дорадчий орган Міноборони

Громадські організації, волонтери, юристи об'єдналися на підтримку доброчесних претендентів у новостворену структуру. Вони займатимуться запобіганням корупції, забезпеченням прозорості закупівель, матимуть контролюючі й дорадчі функції.

Ветеран Юрій Гудименко опублікував на своїй сторінці у Facebook список кандидатів.

“Ми пропонуємо голосувати за спільний список кандидатів з різних організацій та груп, а саме:

4. Ярова Богдана Едуардівна

5. Ніколаєнко Тетяна Володимирівна

11. Прудковських Віктор Вячеславович

13. Шуба Анастасія Вадимівна

14. Масюк Віталій Володимирович

15. Свірко Олег Станіславович

16. Кальницький Віталій Володимирович

17. Грушовець Євген Анатолійович

18. Оджиковський Віталій Олегович

19. Остапенко Дмитро Миколайович

22. Григорян Артак Володійович

23. Піонтковський Костянтин Анатолійович”

Чим більше голосів зберуть різні проукраїнські кандидати, тим менше шансів пройти в Антикорупційний дорадчий орган матимуть проросійські агенти, додав Гудименко.

Голосування проходиться на платформі НАЗК з 8:00 до 20:00 24 березня: https://voting.mod.gov.ua/ .

Щоб зробити свій вибір необхідно:

1. Пройти перевірку, чи ви не робот.

2. Надіслати код отриманий на електронну пошту і на ваш номер телефону.

3. Обирати кандидатів, поставивши позначки навпроти їхніх прізвищ і натиснути кнопку "ПРОГОЛОСУВАТИ". Проголосувати можна відразу за весь список.