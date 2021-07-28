Громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій, будуть безкоштовно довозити до КПВВ
Громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій, будуть безкоштовно довозити до пунктів пропуску від лінії зіткнення на Донбасі і адмінлініі з Кримом
Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.
Наразі є проблема організації переміщення людей, що перетинають лінію дотику і адмінлінію без транспортного засобу.
"Документ, який був прийнятий сьогодні на засіданні уряду, дозволить забезпечити нашим громадянам, які прибувають з тимчасово окупованих територій України не машиною, нормальне пересування до КПВВ. Ця послуга абсолютно безкоштовна", - розповів генеральний директор Директорату реінтеграції та гуманітарного розмінування Денис Тацій.
Він повідомив, що буде забезпечувати автобусні перевезення держпідприємство "Реінтеграція і відновлення".
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