English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Громадяни Чехії за вихідні пожертвували на підтримку України понад 24 млн чеських крон: відзначили річницю окупації країни росіянами 1968 року

Громадяни Чехії за вихідні пожертвували на підтримку України понад 24 млн чеських крон: відзначили річницю окупації країни росіянами 1968 року

22 серпня, 2022 понедiлок
17:27
війна з Росією Чехія Україна

Громадяни Чехії пожертвували на підтримку України понад 24 млн чеських крон, перерахувавши суми у 1968 чи 68 крон і нагадавши таким чином про вторгнення радянських військ у Чехословаччину в 1968 році

Про це повідомило видання Aktualne.

Стало відомо, що минулого тижня ініціатива Zbraněproukrajinu.cz опублікувала заклик перерахувати символічні суми, пов’язані з річницею окупації в серпні 1968 року, на рахунок українського посольства в Празі.

Деякі люди додавали повідомлення до платежів. Одне було таким: "Путіне, це тобі за мене і моїх батьків. Вони тоді були молоді і хотіли жити повним життям..."

За інформацією видання, найбільша кількість людей внесла саме 1968 крон, люди також надсилали 68, 196,8 або навіть 19 680 крон. На ці гроші посольство після консультацій з міністерствами оборони України та Чехії закупить для України військову техніку.

"Чехи та словаки, які самі пережили окупацію 1968 року, добре розуміють трагедію українського народу, який зіткнувся з російською агресією. За підтримки наших найближчих партнерів, до яких, безсумнівно, належить Чеська Республіка, Україна може відбити напади російської агресії та відстоювати право на життя у свободі та демократії", - зазначив громадський діяч Усатий.

  • Історія боротьби чехів та словаків з кремлівськими окупантами. Єдиним видом опору, з яким зіткнулися радянські окупанти, був громадянський протест. Особливо яскраво це проявилося в Празі, де беззбройні жителі міста влаштували справжню протидію загарбникам. 
  • 21 серпня прем’єр-міністри Чехії Петр Фіала та Словаччини Едуард Геґер 21 серпня виклали спільне відеозвернення з нагоди Празької весни 1968 року, у якому закликали продовжувати підтримку України під час російської агресії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb 

Суспільство
Світ
Україна
ЄС
Чехія
Читайте також:
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
21 серпня, 2022 неділя
Три нових зразки озброєння для України: як вони посилять ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
21 серпня, 2022 неділя
800 компаній зі США пропонують постачання зброї Україні в рамках ленд-лізу, - експерт Defense Express Рябих
Олександр Кукурба
Автор Тетяна Яворська
20 серпня, 2022 субота
Герої України. Олександр Кукурба – повітряний бешкетник, який став жахом для окупантів
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.47
    Купівля 39.47
    Продаж 40.28
  • EUR
    Купівля 39.61
    Продаж 40.6
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
22 серпня
17:12
Ексклюзив
Азовсталь, Маріуполь
Росіяни розповідали нам, що Україна не хоче обміну й ми нікому не потрібні, - військовий ГУР Усиченко, звільнений з полону
17:07
Енергодар
Ворог обстріляв Запорізьку ТЕС, пошкоджено центральний тепловий пункт, – мер Енергодара
17:02
Ексклюзив
Оленівка
Росіяни катували по 2-3 дні, а води давали 600 грамів на дві доби, - боєць "Азову" про перебування в полоні в Оленівці
16:51
Ексклюзив
Оленівка
Росіяни били нас на допитах і хотіли скинути на нас усі свої злодіяння, - боєць "Азову" Чепурко
16:40
Аналітика
війна зі скіфами
Війна зі скіфами. Російська версія
16:30
Ексклюзив
Азовсталь
Допитувати мене почали до того, як я отримав антибіотики після ампутації, - боєць "Азову" про тортури в російському полоні
16:24
Мелітополь
Родина з Мелітополя працювала на армію РФ і здавала дані про переміщення ЗСУ: на Запоріжжі викрили агентурну групу
16:20
метро, Харків
На День Незалежності в Харкові не працюватиме метро і триватиме продовжена комендантська година
16:17
Ексклюзив
Антонівський міст
ЗСУ успішно завдають вогневого ураження окупаційній армії,- боєць добровольчого формування "Вільна Україна" Тетерук
16:15
Українцям запропонували зобразити "символ тризуба" неоднозначним жестом
"Гучно як ніколи": українцям запропонували зобразити "символ тризуба" неоднозначним жестом
16:08
Наживо
Азов Азовсталь
Пресконференція бійців полку "Азов", звільнених з російського полону – онлайн-трансляція
15:59
Каховське водосховище
Армія РФ здійснила провокацію: голова Нікопольської РВА закликав мешканців прибережжя Каховського водосховища залишити вулиці
15:56
Ексклюзив
КПВВ "Каланчак" на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом
На межі Херсонщини й Криму посилено перевіряють чоловіків, є факти зникнення людей: заступник представника Зеленського в АРК про виїзд з окупованих територій
15:51
Ігор Суркіс
"Динамо" та ще три клуби відмовилися передавати права на показ матчів офіційному транслятору УПЛ
15:51
Оля Полякова
Полякова спалила свій кокошник на Лисій горі
15:39
Ексклюзив
ЗСУ знищують окупантів
Коли РФ перекине більшість військ з Донбасу на Південь, буде влучний момент для атаки, - боєць легіону Свобода Лисенко
15:33
Ексклюзив
Мусієнко
"Бавовна" у Криму - удар по репутації РФ, що є передумовою для звільнення півострова, - військовий експерт Мусієнко
15:24
Україна й Польща співпрацюватимуть у сфері кіберзахисту
Протистояння кібератакам і боротьба з дезінформацією: Україна й Польща співпрацюватимуть у сфері кіберзахисту
15:23
Валерій Залужний
У війні з Росією загинули майже 9 тисяч українських героїв, - Залужний
15:20
кібератака
Держспецзв'язку попереджає про посилення хакерських атак на День Незалежності. Як убезпечитись
14:55
Іван Петряк
"Шахтар" оголосив про перехід футболіста збірної України
14:47
Вечірній квартал
У День Прапора в марафоні "Єдині новини" покажуть  концерт "Вечірнього кварталу" 
14:44
ураження Антонівський міст
У районі Антонівського мосту пролунало кілька вибухів, здійнявся дим
14:40
Бойцы легиона "Свобода России"
Бійці легіону "Свобода Росії" збили антидроновою рушницею російський безпілотник "Орлан-10"
14:34
Дар'я Дугіна (Платонова) на "Азовсталі". Літо 2022 року, окупований Маріуполь
ФСБ звинуватила у вбивстві доньки Дугіна українські спецслужби
14:04
Ексклюзив
Ігор Романенко
Найближчим часом Путін не наважиться на аварію на ЗАЕС, - ексзаступник начальника генштабу ЗСУ Романенко
14:03
Додаток "Дія"
Водійське та техпаспорт з Дії відображатимуться в польському застосунку mObywatel
13:58
Ентоні Джошуа та Олександр Усик (праворуч)
Джошуа визначився із майбутнім після поразки від Усика
13:55
Євробачення
"Суспільне" продовжило приймання заявок на участь у нацвідборі дитячого Євробачення-2022
13:50
залізниця Березине – Басарабяска
Не діяла чверть століття: Україна та Молдова відновили залізничну гілку в обхід Придністров'я
13:47
Енергодар
На Запоріжжі окупанти планують створити новий фільтраційний пост, - мер Енергодара
13:37
Путін Шольц
"У Шольца урвався терпець, і він почав говорити відверто: Путін хоче новий пакт Молотова – Ріббентропа", – Клімкін
13:26
На Миколаївщині СБУ затримала кримінальне угруповання
Незаконно збували зброю та бойові гранати: на Миколаївщині СБУ затримала кримінальне угруповання
13:21
Ексклюзив
Путін
Єдиною загрозою для Росії є Путін, - політолог Цибулько
13:17
Зернова допомога Харківщині
В Ірландію вперше з початку повномасштабної війни прибуло судно з українським зерном
13:16
Інфографіка
доллар, валюта
Курс валют на 22 серпня: скільки коштують долар та євро на чорному ринку
13:04
ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему
Приватбанк почав блокувати рахунки клієнтів з тимчасово окупованих територій. У Кабміні просять НБУ розібратись 
13:00
Центр "Пліч-о-пліч" у Варшаві
У Варшаві запрацював Центр допомоги для українців "Пліч-о-пліч"
12:56
Ракетний удар
Окупанти вдарили по Одещині ракетою Х-59. Попередньо, без постраждалих
12:43
Естонія
Естонія пропонує включити у восьмий пакет санкцій проти РФ повне енергетичне ембарго
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV