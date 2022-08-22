Громадяни Чехії за вихідні пожертвували на підтримку України понад 24 млн чеських крон: відзначили річницю окупації країни росіянами 1968 року

Про це повідомило видання Aktualne.

Стало відомо, що минулого тижня ініціатива Zbraněproukrajinu.cz опублікувала заклик перерахувати символічні суми, пов’язані з річницею окупації в серпні 1968 року, на рахунок українського посольства в Празі.

Деякі люди додавали повідомлення до платежів. Одне було таким: "Путіне, це тобі за мене і моїх батьків. Вони тоді були молоді і хотіли жити повним життям..."

За інформацією видання, найбільша кількість людей внесла саме 1968 крон, люди також надсилали 68, 196,8 або навіть 19 680 крон. На ці гроші посольство після консультацій з міністерствами оборони України та Чехії закупить для України військову техніку.

"Чехи та словаки, які самі пережили окупацію 1968 року, добре розуміють трагедію українського народу, який зіткнувся з російською агресією. За підтримки наших найближчих партнерів, до яких, безсумнівно, належить Чеська Республіка, Україна може відбити напади російської агресії та відстоювати право на життя у свободі та демократії", - зазначив громадський діяч Усатий.

Історія боротьби чехів та словаків з кремлівськими окупантами. Єдиним видом опору, з яким зіткнулися радянські окупанти, був громадянський протест. Особливо яскраво це проявилося в Празі, де беззбройні жителі міста влаштували справжню протидію загарбникам.

21 серпня прем’єр-міністри Чехії Петр Фіала та Словаччини Едуард Геґер 21 серпня виклали спільне відеозвернення з нагоди Празької весни 1968 року, у якому закликали продовжувати підтримку України під час російської агресії.

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