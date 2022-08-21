Про це повідомили у відеозверненні прем’єр-міністри Чехії Петр Фіала та Словаччини Едуард Геґер у твіттер, пише "Європейська правда".

Як йдеться у повідомленні, 21 серпня прем’єр-міністри Чехії та Словаччини виклали спільне відеозвернення з нагоди Празької весни 1968 року, у якому закликали продовжувати підтримку України під час російської агресії.

"Одразу після початку російської агресії стало очевидно, що ми не повинні сидіти склавши руки й спостерігати за ситуацією в Україні, а навпаки – активно допомагати", - зазначив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер сказав, що від підтримки України залежить безпека й інших держав.

"Наша активна підтримка ще більш важлива, оскільки жахи війни й страждання цивільних відбуваються буквально по сусідству з нами... Підтримуючи Україну, ми також підтримуємо власну безпеку. Ми не хочемо, щоб Росія була нашим сусідом", - додав Геґер.

Прем’єр-міністри також зауважили, що попри те, що вже майже 30 років їхні країни живуть окремо, їх єднає спільна історія.

"Для громадян Чехословаччини то був день (21 серпня 1968 року) зради й змарнованих надій, які тодішні свідки ніколи не зможуть стерти зі своєї пам’яті", - сказав Геґер.

Російської поразки можна досягти, якщо Захід проведе масштабну мобілізацію власного військово-промислового комплексу й надасть підтримку Україні.

Історія боротьби чехів та словаків з кремлівськими окупантами. Єдиним видом опору, з яким зіткнулися радянські окупанти, був громадянський протест. Особливо яскраво це проявилося в Празі, де беззбройні жителі міста влаштували справжню протидію загарбникам.

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