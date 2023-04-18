Громадянина Латвії оголосили у міжнародний розшук за участь у війні проти України

Про це пише Delfi.

У Службі державної безпеки Латвії повідомили, що кримінальний процес розпочато ще до повномасштабного російського вторгнення в Україну, а саме 10 березня 2021 року. За даними слідства, Малишев з 2015 року перебував на території терористичного утворення "ЛНР".

Зазначається, що він тривалий час входив до складу нелегально створеного військового формування - так званого 14 батальйону територіального захисту 2-го армійського корпусу Народної міліції "ЛНР". В складі цього угрупування неодноразово брав участь у нападах на ЗСУ.

Минулого року СДБ надала докази провини Малишева прокуратурі Ризького окружного суду, де йому було висунуте звинувачення. На цей час злочинця оголосили у міжнародний розшук.

Видання нагадує, що поправки до Кримінального кодексу Латвії, які забороняють протиправну участь у збройному конфлікті за кордоном, набули чинності 19 лютого 2015 року.