Громадянина Латвії оголосили у міжнародний розшук за участь у війні проти України
Латвія оголосила у міжнародний розшук свого громадянина Олександра Малишева, який брав участь у бойових діях проти України з 2015 року
Про це пише Delfi.
У Службі державної безпеки Латвії повідомили, що кримінальний процес розпочато ще до повномасштабного російського вторгнення в Україну, а саме 10 березня 2021 року. За даними слідства, Малишев з 2015 року перебував на території терористичного утворення "ЛНР".
Зазначається, що він тривалий час входив до складу нелегально створеного військового формування - так званого 14 батальйону територіального захисту 2-го армійського корпусу Народної міліції "ЛНР". В складі цього угрупування неодноразово брав участь у нападах на ЗСУ.
Минулого року СДБ надала докази провини Малишева прокуратурі Ризького окружного суду, де йому було висунуте звинувачення. На цей час злочинця оголосили у міжнародний розшук.
Видання нагадує, що поправки до Кримінального кодексу Латвії, які забороняють протиправну участь у збройному конфлікті за кордоном, набули чинності 19 лютого 2015 року.
- Президенти Литви Гітанас Науседа, Естонії Алар Каріс і Латвії Егілс Левітс, виступаючи на Бучанському саміті рішуче виступили за створення міжнародного спецтрибуналу для покарання російських злочинів, заподіяних в Україні.
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