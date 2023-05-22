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Ексклюзив

Громадянська війна у РФ не припинялася, протистояння триває, - політексперт Цибулько

22 травня, 2023 понедiлок
14:21
Війна з Росією Володимир Цибулько

Політичний експерт Володимир Цибулько вважає, що громадянська війна у Росії ніколи не припинялася, а на різних поворотах історії навіть загострювалася

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Громадянська війна у Росії так і не припинялася. Після 1991 року вона проявлялася в різних формах. По-перше, війна в Ічкерії, по-друге, більш приглушена війна в Дагестані, були збройний спротив на території Башкортостану й партизанські дії в Примор'ї. Є тихе витіснення російського населення з Тиви та Бурятії, з північного Кавказу, зокрема з Дагестану. Тому війна в Росії не припиняється", - розповів Цибулько.

Політичний експерт підсумував, що цього року у РФ спалили понад 50 дерево- та нафтопереробних заводів, відбулися вибухи на газо- й нафтогонах, 72 військкомати були підпалені.

"Це означає, що як би поверхню не натягував російський телевізор, у середині цього соціуму є велика, повзуча війна, незагоєне протистояння, яке "путінізм" замів під килимок. Протистояння триває і воно на різних поворотах історії загостюється чи зменшується", - наголосив спеціаліст.

Щодо інформації про перебування Російського добровольчого корпусу, який воює на стороні Україні, в Бєлгороді, то Цибулько додав: "У Москві прекрасно розуміють, що серед населення цих областей (прикордонних областей РФ поблизу України, - ред.) багато людей дуже схвально сприймуть прихід українських військ. Ця атака є великим сигналом силам у середині Росії. Чекаємо сьогодні-завтра, як паралельно спалахнуть околиці якихось порохових заводів, або нафтопереробних заводів. Україна стає платформою для визволення самої Росії руками росіян. Українським військам не обов'язково заходити на територію РФ, але якщо є оперативна потреба, то чому ні".

Нагадаємо, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, начебто від ранку 22 травня регіон зазнає обстрілів ЗСУ.

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Бєлгород
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