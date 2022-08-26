"Гроші не в пріоритеті": гендиректор Baykar про те, чи має намір продавати Росії безпілотники Bayrkatar TB2

Про це сказав генеральний директор Baykar Халук Байрактар в інтерв’ю для BBC.

"Ніщо не затьмарить нашу співпрацю з Україною, незалежно від того, яка сума буде запропонована, наша позиція з цього приводу ясна", - заявив він.

Гендиректор компанії зазначив, що гроші не є пріоритетом для Baykar, та наголосив на тому, що мови про передачу БпЛА РФ "не може бути".

8 серпня виробник "Байрактар" придбав земельну ділянку для будівництва заводу в Україні. Посол України в Туреччині Василь Боднар наголосив, що це рішення не лише політичне, а й практичне, оскільки на значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти компоненти українського виробництва.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb