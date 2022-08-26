"Гроші не в пріоритеті": гендиректор Baykar про те, чи має намір продавати Росії безпілотники Bayrkatar TB2
Турецька компанія Baykar не має наміру продавати Росії безпілотники Bayrkatar TB2 й зазначає, що гроші не є пріоритетом для неї
Про це сказав генеральний директор Baykar Халук Байрактар в інтерв’ю для BBC.
"Ніщо не затьмарить нашу співпрацю з Україною, незалежно від того, яка сума буде запропонована, наша позиція з цього приводу ясна", - заявив він.
Гендиректор компанії зазначив, що гроші не є пріоритетом для Baykar, та наголосив на тому, що мови про передачу БпЛА РФ "не може бути".
- 8 серпня виробник "Байрактар" придбав земельну ділянку для будівництва заводу в Україні. Посол України в Туреччині Василь Боднар наголосив, що це рішення не лише політичне, а й практичне, оскільки на значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти компоненти українського виробництва.
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