"Гроші, що з'являються в бюджеті, виділяють одразу на дороги": Рудик назвала корупцію на будівництві доріг тіньовим фінджерелом "Слуги народу"

Про це вона заявила у програмі "Червона лінія з Сергієм Висоцьким" на Еспресо.TV.



"Це питання пріоритетів. Вони у президента дуже чіткі - все, на що можна наклеїти напис "Зроблено за підтримки президента України". Ми, як партія, підтримуємо інфраструктурні проєкти, але вони мають пріоритетизовані і в країні, в якій йде війна, коли ми очікуємо деескалації з дня на день ескалації від Путіна, пріоритетом має бути оборона", - вважає Рудик.



За її словами, головною ціллю програми "Велике Будівництво" не є оновлення інфраструктури.



"Те, з якою швидкістю, гроші, які з'являються в держбюджеті, виділяються одразу на дороги - показує нам, що всі журналістські розслідування з того,яка корупція на будівнцтві цих доріг, яким чином потім фінансується чорна каса партії "Слуга Народу". Я тоді розумію, що це відбувається не заради того, щоб щось гарне побудувати в Україні, а щоб підготуватися до наступних виборів", - підсумувала лідерка "Голосу",

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