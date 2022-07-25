Грозєв прокоментував звинувачення ФСБ в участі в операції з викрадення російських літаків
Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв відкинув звинувачення ФСБ РФ в участі у операції української розвідки у викраденні російських літаків
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Грозєв заперечив свою участь у будь-яких операціях спецслужб. За його словами, команда Bellingcat знімала документальний фільм-розслідування про те, як ФСБ та українські спецслужби ведуть гру, намагаючись обдурити один одного. Він додав, що незабаром це розслідування має бути опубліковане.
У ФСБ заявили, що співробітники української розвідки намагалися завербувати за грошову винагороду та гарантії отримання громадянства однієї з країн ЄС російських льотчиків, які мали перегнати літаки на аеродром Канатово неподалік Кропивницького. За твердженням ФСБ, Христо Грозєв брав участь в операції та знайшов двох кур'єрів, які мали передати гроші.
- 25 липня Федеральна служба безпеки РФ заявила, що нібито зірвала операцію української розвідки з викрадення бойових літаків, у якій брав участь Христо Грозєв.
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