Груба політика, яка розрахована на міжвладдя: польський політик Чех про блокування кордону

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Польська влада у злочинний спосіб нехтує не лише інтересами України, а й самої Польщі. Минулого року експорт польської продукції до України зріс на 55 %. Цього року, за три квартали, цей експорт знову зріс на 25%. Україна посіла 8 місце серед країн, до яких йде польська продукція. То кому ці блокувальники завдають збитків? Ясна річ, що не лише Україні, а ще й Польщі. Звичайно, що тільки Росія виграє від цього", - наголосив Чех.

За словами журналіста, вчора відбулася зустріч щойно призначеної міністерки сільського господарства Польщі з людьми, які представляють якусь одну організацію фермерів.

"Ці фермери досягли того, що в них будуть доплати на кукурудзу, преференційні кредити на пальне. А до чого тут Україна? І перевезення до України? У фермерів має бути все гаразд, вже немає української конкуренції. Насправді - це все груба політика, яка розрахована на міжвладдя в Польщі. Усі розуміють, якщо Україна паде, то наступними будуть Прибалтійські країни, Польща й Чехія. Окрім того, організатором блокування кордону є проросійська сила", - додав Чех.

Страйки на кордоні між Польщею та Україною: що відомо

Раніше повідомлялося, що польські перевізники страйкуватимуть на кордоні. Причина – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. У зв'язку з цим Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України ініціювало зустріч з Польщею та Єврокомісією.

У ДПСУ прокоментували ймовірне блокування кордону. Крім того, Україна направила Польщі офіційну ноту через наміри польських перевізників розпочати страйк на українсько-польському кордоні.

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. У Мінінфраструктури заявили, що польські перевізники не передали Києву жодних офіційних вимог.

Станом на вечір 7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Водночас черги з вантажних транспортних засобів стають все довшими. Відтак Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок і очікує на відповідь з їхньої сторони.

15 листопада відбулися тристоронні перемовини з Польщею та Єврокомісією щодо розблокування пунктів пропуску, однак вони не принесли результатів. Натомість Європейська комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання з блокуванням перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

16 листопада словацькі перевізники провели попереджувальну акцію і на годину заблокували перетин кордону українським колегам, приєднавшись до аналогічної польскої блокади. Перевізники заявили, що чекатимуть на реакцію упродовж семи днів, а в разі її відсутності погрожують повністю перекрити пункт пропуску "Вишнє Нємецьке - Ужгород".

Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску через мітинг перевізників. Крім того, стало відомо, що польські перевізники не пропускають гумдопомогу і небезпечені вантажі.

За словами віце-президента Асоціації міжнародних автоперевізників Володимира Баліна, польські перевізники порушують умови страйку, що може допомогти добитися його скасування. Водночас українська економіка за цей час зазнала збитків вже на понад €400 млн.

Аграрний експерт розповів, які продукти можуть зникнути з полиць українських магазинів через блокаду кордонів.