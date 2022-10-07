Грузія домовилась про постачання бронетранспортерів натівського зразка з Туреччини

Про це повідомило видання "Грузія Online" з посиланням на міноборони країни.

Грузія разом із компанією ASFAT при міністерстві національної оборони Туреччини, підписали угоду про постачання нових бронетранспортерів підвищеної прохідності стандарту НАТО.

"Обладнання Сил оборони Грузії вказаними бронетранспортерами зробить значний внесок у зміцнення обороноздатності Грузії та поглиблення співпраці між Туреччиною та Грузією", - йдеться у повідомленні.

Депутатка грузинського парламенту Нонна Мамулашвілі повідомила, що в понеділок, 26 вересня, влада Грузії збирається закрити кордони країни для чоловіків-утікачів.

На кордоні з Грузією росіян, яким вдалося втекти від мобілізації з РФ, зустрічають з українськими прапорами та антивоєнними плакатами.

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