Грузія дозволила поставки м'яса птиці з України
Україна і Грузія погодили форму сертифіката на експорт з України м'яса, субпродуктів та інших продуктів птахівництва
Про це повідомляє Урядовий портал. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
"Компетентні органи України та Грузії погодили форму сертифіката на експорт з України м'яса, субпродуктів та інших продуктів птахівництва", - йдеться у повідомленні.
За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, українські компанії галузі птахівництва отримали нові можливості експорту до Грузії.
Як зазначила голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька, Грузія є важливим торговельним партнером України.
"Наразі додаткові можливості для експорту до цієї країни отримали українські птахівники. Впевнена, що у подальшому двосторонні торговельні відносини між країнами будуть тільки зростати", - цитує пресслужба слова Магалецької.
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