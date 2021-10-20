Грузія дозволила поставки м'яса птиці з України

Про це повідомляє Урядовий портал.



"Компетентні органи України та Грузії погодили форму сертифіката на експорт з України м'яса, субпродуктів та інших продуктів птахівництва", - йдеться у повідомленні.



За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, українські компанії галузі птахівництва отримали нові можливості експорту до Грузії.



Як зазначила голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька, Грузія є важливим торговельним партнером України.



"Наразі додаткові можливості для експорту до цієї країни отримали українські птахівники. Впевнена, що у подальшому двосторонні торговельні відносини між країнами будуть тільки зростати", - цитує пресслужба слова Магалецької. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb