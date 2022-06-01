Грузія отримала нову партію Javelin зі США
У першому кварталі 2022 року Грузія отримала із США нову партію протитанкових систем Javelin
Про це повідомляє "Грузия Online" з посиланням на доповідь грузинського уряду до парламенту.
"У 2022 році Міноборони Грузії здійснило закупівлю зі співфінансуванням додаткової партії Javelin. Нині за допомогою США здійснюється модернізація тактичної техніки, включно з розгортанням бригад, розвитком систем розвідки та зв'язку, модернізацією артилерійських систем та розгортання сучасних систем управління вогнем", - йдеться у повідомленні уряду.
Відомо, Javelin - це переносний ракетний комплекс, що використовується проти танків, бронетранспортерів та інших бойових машин. Наразі він активно застосовується Україною у війні з Росією.
Грузія вперше отримала американські ракетні комплекси Javelin у січні 2018 року.
- Нагадаємо, Грузія та США підписали концепцію оборони на 10 років. Документ є продовженням "Ініціативи щодо посилення оборони та заходів стримування для Грузії", яка була підписана у жовтні 2021 року міністрами оборони.
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