Грузія у дуже небезпечній та тривожній ситуації, - журналістка Ахвледіані
Маргарита Ахвледіані, головна редакторка JamNews, зазначила, що величезний страх вселяє те, що Грузія поряд з Росією - крихітна країна, яка оточена російськими базами
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Грузинське суспільство достатньо сильне, щоб не дозволити владі зробити якісь рішучі кроки у бік Росії проти України та відвернути Грузію від України. Я і до перемоги на цих протестах вважала, що ми достатньо сильні, аби не дозволити забрати у нас майбутнє. Але лякає те, що населення Грузії менш як 4 млн і навколо нас стоять три російських бази. Одна з них розташована настільки близько, що на авто можна доїхати за пів години, десь 30 км. Це крихітна, маленька країна з відповідною армією, вона замала поряд з Росією. Саме це вселяє величезний страх", - сказала грузинська журналістка.
Маргарита Ахвледіані нагадала, що Лавров робив заяву з погрозами до Грузії, але не було жодного коментаря з боку грузинської влади.
"Проти свого уряду ми боролися, билися проти тих водометів та газу, а куди ж ми підемо з голими руками проти солдатів? Якщо буде російське вторгнення, то що відбудеться, коли власний уряд займає таку позицію та робить відповідні заяви? Грузія у дуже небезпечній та тривожній ситуації", - підсумувала Ахвледіані.
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