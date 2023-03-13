Про це повідомляє Newsgeorgia.ge.

За словами Гарібашвілі, влада зробила все для збереження стабільності в країні та відкликала законопроєкту про "іноземних агентів".

"Рішення влади про відкликання законопроєкту було єдино правильним і не дало змоги дестабілізувати ситуацію в країні", - сказав Гарібашвілі.

Він звинуватив у спробі розхитати ситуацію в Грузії партії "Єдиний національний рух" та "Гірчі - більше свободи" і міжнародний студентський проєкт "Клуб Франкліна".

"У заворушеннях брало участь молодіжне крило ЄНР та "Гірчі-більше свободи". Мати Саакашвілі - Гіулі Аласанія, заснувала так званий Клуб Франкліна, де промивають мізки молоді. У анархістів із "Клубу Франкліна" та підготовлених членів "Гірчі" було завдання вступити в протистояння зі спецпризначенцями, поліцією, спровокувати їх коктейлями Молотова. Для хаосу вони навіть самі могли убити деяких молодих людей. Я був вражений, деякі люди були одягнені в якусь сатанинську форму - це просто насторожує, що відбувається", - розповів Гарібашвілі.

Він підсумував, що "поліція якісно впоралася зі складним випробуванням".