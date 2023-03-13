Прем'єр Грузії заявив, що ситуацію в країні розхитували провокатори та "люди в сатанинській формі"
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинуватив опозицію в організації масових заворушень в Тбілісі за допомогою провокаторів та спробі дестабілізувати ситуацію в країні
Про це повідомляє Newsgeorgia.ge.
За словами Гарібашвілі, влада зробила все для збереження стабільності в країні та відкликала законопроєкту про "іноземних агентів".
"Рішення влади про відкликання законопроєкту було єдино правильним і не дало змоги дестабілізувати ситуацію в країні", - сказав Гарібашвілі.
Він звинуватив у спробі розхитати ситуацію в Грузії партії "Єдиний національний рух" та "Гірчі - більше свободи" і міжнародний студентський проєкт "Клуб Франкліна".
"У заворушеннях брало участь молодіжне крило ЄНР та "Гірчі-більше свободи". Мати Саакашвілі - Гіулі Аласанія, заснувала так званий Клуб Франкліна, де промивають мізки молоді. У анархістів із "Клубу Франкліна" та підготовлених членів "Гірчі" було завдання вступити в протистояння зі спецпризначенцями, поліцією, спровокувати їх коктейлями Молотова. Для хаосу вони навіть самі могли убити деяких молодих людей. Я був вражений, деякі люди були одягнені в якусь сатанинську форму - це просто насторожує, що відбувається", - розповів Гарібашвілі.
Він підсумував, що "поліція якісно впоралася зі складним випробуванням".
- 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ.
- Міністерство закордонних справ України заявило, що солідарне з грузинським народом на протестах в Тбілісі та поділяє позицію ЄС про законопроєкт щодо "іноагентів". Своєю чергою Володимир Зеленський побажав Грузії демократичного успіху.
- 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон "Про прозорість іноземного впливу".
- 12 березня Іраклій Гарібашвілі розкритикував президента України Володимира Зеленського та інших політиків за підтримку масових протестів у Тбілісі та закликав їх спершу подбати про власну країну.
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