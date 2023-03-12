Про це Гарібашвілі заявив в етері каналу Imedi.

За його словами, реакція Зеленського є прямим доказом того, що він мотивований, щоб у Грузії щось сталося.

"Коли людина, яка воює, виходить і відповідає на деструктивну акцію, яку проводять кілька тисяч людей тут, у Грузії, це прямий доказ того, що ця людина залучена, мотивована, щоб тут щось сталося. Вийшов Кличко, вийшов Фейгін, вийшли якісь невідомі люди, українські політики, Арахамія і якісь брудні невдахи, які кажуть, що потрібні зміни, переворот, що є прямим втручанням", - сказав Гарібашвілі.

Він додав, що бажає Україні успіху, миру та своєчасного закінчення війни. Проте наголосив, що владі треба спершу подбати про себе та свою країну.

"Але спочатку подбайте про себе та країну, ми подбаємо про свою", - наголосив Гарібашвілі.