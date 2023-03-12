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"Подбайте спочатку про себе": прем'єр Грузії розкритикував Зеленського за підтримку протестів у Тбілісі

12 березня, 2023 неділя
23:54
Світ Іраклій Гарібашвілі

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі розкритикував президента України Володимира Зеленського та інших політиків за підтримку масових протестів у Тбілісі та закликав їх спершу подбати про власну країну

Про це Гарібашвілі заявив в етері каналу Imedi.

За його словами, реакція Зеленського є прямим доказом того, що він мотивований, щоб у Грузії щось сталося.

"Коли людина, яка воює, виходить і відповідає на деструктивну акцію, яку проводять кілька тисяч людей тут, у Грузії, це прямий доказ того, що ця людина залучена, мотивована, щоб тут щось сталося. Вийшов Кличко, вийшов Фейгін, вийшли якісь невідомі люди, українські політики, Арахамія і якісь брудні невдахи, які кажуть, що потрібні зміни, переворот, що є прямим втручанням", - сказав Гарібашвілі.

Він додав, що бажає Україні успіху, миру та своєчасного закінчення війни. Проте наголосив, що владі треба спершу подбати про себе та свою країну.

"Але спочатку подбайте про себе та країну, ми подбаємо про свою", - наголосив Гарібашвілі.

  • 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести
  • У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  
  • Голова керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що війна в Україні стала наслідком подій Майдану та порівняв країни. 
  • Міністерство закордонних справ України заявило, що солідарне з грузинським народом на протестах в Тбілісі та поділяє позицію ЄС про законопроєкт щодо "іноагентів". Своєю чергою Володимир Зеленський побажав Грузії демократичного успіху.
  • Згодом політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон "Про прозорість іноземного впливу". Попри це протести продовжилися.
Україна
Грузія
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