Грузія звільнила двох засуджених українських яхтсменів

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Twitter.



"З листопада 2020-го ми працювали над звільненням українських яхтсменів Юрія Хомича й Володимира Дьяченка, затриманих у Грузії. Сьогодні Грузія звільнила їх з-за ґрат. Я вдячний грузинській стороні за це рішення, яке відповідає духу стратегічного партнерства між нашими країнами", - написав Зеленський.



Як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook, обидва українця вже на волі і знаходяться під захистом українських дипломатів.



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