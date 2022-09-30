Про це Гладков повідомив у telegram.

"Кілька хвилин тому у Бєлгороді, Бєлгородському районі та Яковлівському міському окрузі спрацювала наша система ППО. Про наслідки - оперативні служби ще уточнюють інформацію. Наразі відомо, що руйнувань та постраждалих немає. Якщо вони будуть, обов'язково додатково вам повідомлю", - написав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков о 4:01.

Детальної інформації про ситуацію у РФ - поки немає. У місцевих телеграм-каналах росіяни публікують відео і жахаються від побачених "хлопків".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb