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OPINION

Гучне викриття російських агентів у Польщі. А що в Україні?

Мирослав Гай
22 серпня, 2023 вiвторок
16:00
Погляд Мирослав Гай

В Україні малопомітно пройшла резонансна новина

У Польщі викрили російську шпигунську мережу, члени якої мали або сповільнити, або унеможливити постачання західного озброєння Україні. Серед завербованих спецслужбами РФ були в тому числі українці, з окупованих територій.

Головне управління Генерального штабу Збройних сил РФ (так відоме як ГРУ) створило на території Польщі агентурну мережу, нових членів якої вербували за допомогою реклами в інтернеті та соціальних мережах.

Диверсанти отримували простенькі завдання. Комусь доручили розклеїти листівки, що містили російську пропаганду, комусь — вести стеження за морськими портами, куди прибували кораблі з озброєнням для України.

Інші диверсанти займалися встановленням камер біля залізниці або підкидали пристрої стеження в поїзди чи вантажівки, що перевозять озброєння і військове обладнання.

Джерело зі служби внутрішньої безпеки розповіло, що надалі росіяни мали намір доручити своїм диверсантам вчинення підпалів і вбивств.

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Польський слідчий не став називати цілі, які диверсанти мали вбити за завданням ГРУ, але підкреслив, що цю загрозу вдалося нейтралізувати.

Головною метою мережі було зрив постачання озброєння в Україну.

Я глибоко переконаний, що схоже, а можливо і більш масштабно діє ГРУ безпосередньо в Україні, маючи у нас розгалужену мережу, яка створювалась роками ще з Совєтів і по цей час.

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Бо якщо РФ планувала і робила диверсії в країнах НАТО, то не складно припустити які можливості у них в самій Україні, де є ті, що сумують за совком та і просто такі, що були завербовані за гроші, на яких є компромат тощо.

Чи всіх людей Януковича та Медведчука було вичищено з правоохоронних органів, органів влади та в бізнесі? Певен що далеко не всіх. А отже можна припустити, що будуть диверсії та провокації й в Україні.

Тому маємо зберігати пильність та готуватись давати відсіч.

Джерело

Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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