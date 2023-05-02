"Гуляли 1 травня": у Токмаку знищено кілька місць базування окупантів, - Андрющенко
У понеділок у тимчасово окупованому Токмаку (Запорізька область) пролунали вибухи – ЗСУ вразили місця базування російських військ
Про це йдеться у повідомленні Мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"В Токмаку гучно", - зазначено у дописі.
Федоров додав, що місцеві повідомляють про вибухи в тимчасово окупованому місті.
"Чекаємо на підрахунок знищених загарбників від Генштабу ЗСУ", - написав мер Мелітополя.
Згодом цю інформацію підтвердив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram
У його повідомленні йдеться, що в кафе "Лагуна" у Токмаку з нагоди 1 травня "гуляли" бенкет працівники ФСБ та російські військові. Оперативне Командування ЗСУ отримало координати з місцем, де відпочивають окупанти, після чого артилеристи з використанням системи HIMARS відпрацювала по кількох місцях базування російських військових.
"Дякую спецпідрозділу, якому ви вже не раз допомагали, а також усім офіцерам ОУВ "Запоріжжя". І, звичайно, богам війни - нашим артилеристам!", - йдеться у повідомленні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.41
Купівля 37.41Продаж 38.05
-
EUR
Купівля 40.91Продаж 41.85
- Актуальне
- Важливе