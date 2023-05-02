Про це йдеться у повідомленні Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"В Токмаку гучно", - зазначено у дописі.

Федоров додав, що місцеві повідомляють про вибухи в тимчасово окупованому місті.

"Чекаємо на підрахунок знищених загарбників від Генштабу ЗСУ", - написав мер Мелітополя.

Згодом цю інформацію підтвердив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

У його повідомленні йдеться, що в кафе "Лагуна" у Токмаку з нагоди 1 травня "гуляли" бенкет працівники ФСБ та російські військові. Оперативне Командування ЗСУ отримало координати з місцем, де відпочивають окупанти, після чого артилеристи з використанням системи HIMARS відпрацювала по кількох місцях базування російських військових.

"Дякую спецпідрозділу, якому ви вже не раз допомагали, а також усім офіцерам ОУВ "Запоріжжя". І, звичайно, богам війни - нашим артилеристам!", - йдеться у повідомленні.